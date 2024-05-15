Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)

Общество 14:25   15.05.2024
Виктория Яковенко
В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео) Фото: иллюстративное

Украинский журналист Юрий Бутусов 15 мая опубликовал видео уничтожения российских танков в городе Волчанск на Харьковщине.

«Час назад воины 57-й и 71-й бригад ВСУ отбили первую танковую атаку россиян непосредственно в Волчанске», — написал Бутусов около 13:00.

По его данным, в городе уничтожили два российских танка Т-72.

«Дроны, которые вся страна и многие города и громады направляют на Харьковское направление – работают в руках наших воинов на защиту Волчанска. И скоро дронов будет гораздо больше», — добавил Бутусов.

Видео 18+, присутствует ненормативная лексика.

Читайте также: Враг утверждает, что Волчанск под его контролем – Синегубов опроверг ИПсО РФ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Показуха в Харьковской области» — Коваленко о причинах наступления
«Показуха в Харьковской области» — Коваленко о причинах наступления
15.05.2024, 11:28
Главные новости Харькова 15 мая: наступление РФ замедлилось, хотят переговоров
Главные новости Харькова 15 мая: наступление РФ замедлилось, хотят переговоров
15.05.2024, 14:11
В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)
В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)
15.05.2024, 14:25
В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
15.05.2024, 13:15
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 16-20 мая
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 16-20 мая
15.05.2024, 14:03
Древесина для фортификаций на Харьковщине: в ХОВА отреагировали на скандал
Древесина для фортификаций на Харьковщине: в ХОВА отреагировали на скандал
15.05.2024, 10:19

Новости по теме:

16:25
Россияне совершили 30 атак на Харьковщине — Генштаб ВСУ
21:36
19 атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ
09:59
12 раз север Харьковщины и 19 раз Купянщину атаковали россияне – Генштаб ВСУ
15:56
Вражеские «Ланцеты» нанесли пять ударов по Дергачам: подробности от Синегубова
15:36
Почти час РФ атаковала Дергачи дронами: Задоренко сообщил, куда «прилетело»

Вы читали новость: «В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист Юрий Бутусов 15 мая опубликовал видео уничтожения российских танков в городе Волчанск на Харьковщине.".