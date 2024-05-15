В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)

Украинский журналист Юрий Бутусов 15 мая опубликовал видео уничтожения российских танков в городе Волчанск на Харьковщине.

«Час назад воины 57-й и 71-й бригад ВСУ отбили первую танковую атаку россиян непосредственно в Волчанске», — написал Бутусов около 13:00.

По его данным, в городе уничтожили два российских танка Т-72.

«Дроны, которые вся страна и многие города и громады направляют на Харьковское направление – работают в руках наших воинов на защиту Волчанска. И скоро дронов будет гораздо больше», — добавил Бутусов.

Видео 18+, присутствует ненормативная лексика.