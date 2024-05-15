В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)
Фото: иллюстративное
Украинский журналист Юрий Бутусов 15 мая опубликовал видео уничтожения российских танков в городе Волчанск на Харьковщине.
«Час назад воины 57-й и 71-й бригад ВСУ отбили первую танковую атаку россиян непосредственно в Волчанске», — написал Бутусов около 13:00.
По его данным, в городе уничтожили два российских танка Т-72.
«Дроны, которые вся страна и многие города и громады направляют на Харьковское направление – работают в руках наших воинов на защиту Волчанска. И скоро дронов будет гораздо больше», — добавил Бутусов.
Видео 18+, присутствует ненормативная лексика.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, Бутусов, волчанск, ВСУ, дрони, дроны, танки, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист Юрий Бутусов 15 мая опубликовал видео уничтожения российских танков в городе Волчанск на Харьковщине.".