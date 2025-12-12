Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)
Авария произошла 11 декабря около 16:55 в поселке Максимовка Богодуховского района на автодороге Харьков – Ахтырка, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным правоохранителей, 20-летний водитель Audi не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на «встречку».
«Это привело к последовательному столкновению с тремя автомобилями: Volkswagen Transporter, SsangYong и ВАЗ-2107», — добавили в полиции.
В результате ДТП 21-летняя водитель ВАЗ получила ушибы и отказалась от госпитализации, ее 40-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в медучреждение.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, наибольшее количество аварий с погибшими или травмированными происходило в субботу и воскресенье. Согласно анализу полицейских, увеличилось количество ДТП с пострадавшими с участием пешеходов.
