Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)

Общество 15:44   12.12.2025
Виктория Яковенко
Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавшие (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 11 декабря около 16:55 в поселке Максимовка Богодуховского района на автодороге Харьков – Ахтырка, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, 20-летний водитель Audi не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на «встречку».

«Это привело к последовательному столкновению с тремя автомобилями: Volkswagen Transporter, SsangYong и ВАЗ-2107», — добавили в полиции.

В результате ДТП 21-летняя водитель ВАЗ получила ушибы и отказалась от госпитализации, ее 40-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в медучреждение.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, наибольшее количество аварий с погибшими или травмированными происходило в субботу и воскресенье. Согласно анализу полицейских, увеличилось количество ДТП с пострадавшими с участием пешеходов.

Читайте также: На Харьковщине сбили пешехода: водитель покинул место ДТП, нашли ли его

Автор: Виктория Яковенко
