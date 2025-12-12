Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)

Аварія сталася 11 грудня близько 16:55 у селищі Максимівка Богодухівського району на автодорозі Харків – Охтирка, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними правоохоронців, 20-річний водій Audi не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на «зустрічку».

«Це призвело до послідовного зіткнення з трьома автомобілями: Volkswagen Transporter, SsangYong та ВАЗ-2107», – додали в поліції.

Унаслідок ДТП 21-річна водійка ВАЗ отримала забої та відмовилась від госпіталізації, її 40-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили до медзакладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у листопаді в регіоні кількість аварій зменшилася на 16%, інформували у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, найбільша кількість аварій із загиблими або травмованими відбувалися в суботу та неділю. Згідно з аналізом поліцейських збільшилась кількість ДТП з потерпілими за участі пішоходів.