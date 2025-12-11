На Харківщині збили пішохода: водій покинув місце ДТП, чи знайшли його

Аварія, внаслідок якої постраждав 60-річний чоловік, сталася у Богодухові ввечері 10 грудня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Водій автомобіля Lexus наїхав на пішохода, після чого зник з місця події зник», – розповіли правоохоронці.

Постраждалого 60-річного чоловіка у тяжкому стані шпиталізували з численними травмами.

Поліцейські встановили, що до аварії причетний 30-річний водій.

«Рухаючись по проїжджій частині, він не врахував дорожню обстановку та скоїв наїзд на пішохода», – з’ясували у поліції.

Автомобіль копи вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання. Інформацію про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, у листопаді в регіоні кількість аварій зменшилася на 16%, інформували у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, найбільша кількість аварій із загиблими або травмованими відбувалися в суботу та неділю. Згідно з аналізом поліцейських збільшилась кількість ДТП з потерпілими за участі пішоходів.