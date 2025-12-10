У ДТП на Харківщині стали частіше травмуватися пішоходи: які дні небезпечні
У листопаді в регіоні кількість аварій зменшилася на 16%, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, за 11 місяців 2025 року на Харківщині зареєстрували 2567 аварій, з яких 643 – з потерпілими. Унаслідок ДТП загинула 101 особа, а 808 громадян отримали травми різного ступеня.
«Найбільше дорожньо-транспортних пригод з потерпілими в минулому місяці сталися з причини порушення швидкості руху та недотримання безпечної дистанції. Серед інших основних чинників скоєння ДТП з потерпілими поліцейські відмітили виїзд на смугу зустрічного руху. Також значна кількість аварій трапились в результаті зіткнення й наїзду на пішоходів», – інформують поліцейські.
І додають: найбільша кількість аварій із загиблими або травмованими відбувалися в суботу та неділю.
«Згідно з аналізом поліцейських протягом звітного періоду збільшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули 23 пішоходи, 62 – отримали травми різного ступеня», – розповіли в поліції.
Нагадаємо, 6 грудня під колесами авто загинув 40-річний сержант поліції Роман Карлашов, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловік не дійшов додому 300 метрів.
