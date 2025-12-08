«Не дійшов додому 300 метрів»: харківський поліцейський загинув у ДТП
6 грудня під колесами авто загинув 40-річний сержант поліції Роман Карлашов, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Роман Карлашов не дійшов додому 300 метрів… Сиротами лишились дружина та 13-річний син. Керівництво та колектив поліції Харківщини висловлює щирі співчуття родини загиблого», – пишуть правоохоронці.
Свій шлях у лавах Національної поліції Карлашов розпочав у 2015 році в управлінні поліції охорони Харківської області. Правоохоронці кажуть: він був відповідальним поліцейським, надійним другом, люблячим чоловіком, чудовим батьком і справжнім патріотом.
«З 1 липня 2024 року Роман Карлашов боронив державу від агресора в лавах Батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Харківській області. Бачив пекло війни, не раз рятував побратимів, мав поранення, відновився і знову повернувся у стрій», – додали у поліції.
Нагадаємо, депутат Харківської облради загинув в автокатастрофі. Про трагічну смерть Сергія Федорика повідомила пресслужба облради. Він входив до фракції «Слуги народу» та працював у комісії з питань планування соціально-економічного розвитку регіону. До облради Федорик балотувався від Берестинського району та під час виборчої компанії повідомляв, що має підприємство на Зачепилівщині. Його фермерське господарство зареєстроване в селі Леб’яже. При цьому, за даними руху «Чесно» жив депутат не на Харківщині, а на Дніпропетровщині – в місті Самар. Додаткових даних про обставини ДТП, в якому загинув Сергій Федорик, його колеги не надали.
