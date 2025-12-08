«Не дошел домой 300 метров»: харьковский полицейский погиб в ДТП
6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Роман Карлашов не дошел домой 300 метров… Сиротами остались жена и 13-летний сын. Руководство и коллектив полиции Харьковщины выражает искренние соболезнования семье погибшего», — пишут правоохранители.
Свой путь в Национальной полиции Карлашов начал в 2015 году в управлении полиции охраны Харьковской области. Правоохранители говорят: он был ответственным полицейским, надежным другом, любящим мужем, отличным отцом и настоящим патриотом.
«С 1 июля 2024 года Роман Карлашов защищал государство от агрессора в рядах Батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Харьковской области. Видел ад войны, не раз спасал побратимов, имел ранения, восстановился и снова вернулся в строй», — добавили в полиции.
Напомним, депутат Харьковского облсовета погиб в автокатастрофе. О трагической смерти Сергея Федорика сообщила пресс-служба облсовета. Он входил во фракцию «Слуги народа» и работал в комиссии по планированию социально-экономического развития региона. В облсовет Федорик баллотировался от Берестинского района и во время избирательной компании сообщал, что у него есть предприятие на Зачепиловщине. Его фермерское хозяйство зарегистрировано в селе Лебяжье. При этом, по данным движения «Честно», жил депутат не на Харьковщине, а на Днепропетровщине – в городе Самар. Дополнительные данные об обстоятельствах ДТП, в котором погиб Сергей Федорик, его коллеги не предоставили.
