Live

«Не дошел домой 300 метров»: харьковский полицейский погиб в ДТП

Общество 12:36   08.12.2025
Виктория Яковенко
«Не дошел домой 300 метров»: харьковский полицейский погиб в ДТП Фото: ГУНП в Харьковской области

6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Роман Карлашов не дошел домой 300 метров… Сиротами остались жена и 13-летний сын. Руководство и коллектив полиции Харьковщины выражает искренние соболезнования семье погибшего», — пишут правоохранители.

Свой путь в Национальной полиции Карлашов начал в 2015 году в управлении полиции охраны Харьковской области. Правоохранители говорят: он был ответственным полицейским, надежным другом, любящим мужем, отличным отцом и настоящим патриотом.

«С 1 июля 2024 года Роман Карлашов защищал государство от агрессора в рядах Батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Харьковской области. Видел ад войны, не раз спасал побратимов, имел ранения, восстановился и снова вернулся в строй», — добавили в полиции.

Напомним, депутат Харьковского облсовета погиб в автокатастрофе. О трагической смерти Сергея Федорика сообщила пресс-служба облсовета. Он входил во фракцию «Слуги народа» и работал в комиссии по планированию социально-экономического развития региона. В облсовет Федорик баллотировался от Берестинского района и во время избирательной компании сообщал, что у него есть предприятие на Зачепиловщине. Его фермерское хозяйство зарегистрировано в селе Лебяжье. При этом, по данным движения «Честно», жил депутат не на Харьковщине, а на Днепропетровщине – в городе Самар. Дополнительные данные об обстоятельствах ДТП, в котором погиб Сергей Федорик, его коллеги не предоставили.

Читайте также: Смертельное ДТП произошло на проспекте Аэрокосмическом в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 12:14
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
08.12.2025, 06:25
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025, 17:01
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
08.12.2025, 10:06
Как будут отключать свет в Харьковской области 8 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 8 декабря — график
07.12.2025, 23:14
«Турбота поруч»: в Староверовской громаде ХОВА провела встречу с ветеранами
«Турбота поруч»: в Староверовской громаде ХОВА провела встречу с ветеранами
01.12.2025, 20:33

Новости по теме:

07.12.2025
Смертельное ДТП произошло на проспекте Аэрокосмическом в Харькове
05.12.2025
Nissan насмерть сбил пешехода на Харьковщине
03.12.2025
Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку
02.12.2025
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
02.12.2025
ДТП в Харькове: водитель сбил пожилую женщину, когда та переходила проспект


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Не дошел домой 300 метров»: харьковский полицейский погиб в ДТП», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".