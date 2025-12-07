Смертельное ДТП произошло на проспекте Аэрокосмическом в Харькове
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Авария, в которой погиб пешеход, произошла в Харькове около 23:30 6 декабря.
По предварительным данным, 20-летний водитель легковушки BMW двигался по проспекту Аэрокосмическому в направлении улицы Зерновой и совершил наезд на мужчину, когда тот переходил дорогу, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.
Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 3 декабря копы получили вызов об аварии на проспекте Науки. Водитель авто Mitsubishi въехал в забор, а затем скрылся с места происшествия.
