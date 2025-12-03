Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку
Сегодня, 3 декабря, ночью копы получили вызов об аварии на проспекте Науки, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Заявитель рассказал правоохранителям, что водитель авто Mitsubishi въехал в забор, а затем уехал с места происшествия.
«Патрульные обследовали прилегающую территорию и обнаружили неподалеку похожий автомобиль с признаками ДТП и его водителя. Во время общения полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили патрульные.
Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 122-4 (оставление места ДТП), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП.
Эти материалы передадут в суд.
Напомним, около 20:00 2 декабря на Аэрокосмическом проспекте столкнулись авто Volkswagen Jetta и трамвай. В результате ДТП загорелись легковушка и передняя часть общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, пьяный водитель;
