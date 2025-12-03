Live

Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку

Общество 13:43   03.12.2025
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Сегодня, 3 декабря, ночью копы получили вызов об аварии на проспекте Науки, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Заявитель рассказал правоохранителям, что водитель авто Mitsubishi въехал в забор, а затем уехал с места происшествия.

«Патрульные обследовали прилегающую территорию и обнаружили неподалеку похожий автомобиль с признаками ДТП и его водителя. Во время общения полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили патрульные.

Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 122-4 (оставление места ДТП), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП.

Эти материалы передадут в суд.

Напомним, около 20:00 2 декабря на Аэрокосмическом проспекте столкнулись авто Volkswagen Jetta и трамвай. В результате ДТП загорелись легковушка и передняя часть общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также: ДТП в Харькове: водитель сбил пожилую женщину, когда та переходила проспект

Автор: Виктория Яковенко
