Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку

Сегодня, 3 декабря, ночью копы получили вызов об аварии на проспекте Науки, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Заявитель рассказал правоохранителям, что водитель авто Mitsubishi въехал в забор, а затем уехал с места происшествия.

«Патрульные обследовали прилегающую территорию и обнаружили неподалеку похожий автомобиль с признаками ДТП и его водителя. Во время общения полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили патрульные.

Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 122-4 (оставление места ДТП), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП.

Эти материалы передадут в суд.

