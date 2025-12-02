Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
Из-за столкновения пожар охватил легковушку и переднюю часть трамвая, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Возгорание произошло 2 декабря около 20:00 на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. По предварительным данным, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Jetta с трамваем вспыхнула легковушка и передняя часть трамвая. Площадь пожара составляла около 7 м₂.
Информация о пострадавших не поступала.
Пожар тушили 10 спасателей и 2 единицы техники.
В 20:16 огонь удалось локализовать, а в 21:04 полностью ликвидировать.
Читайте также: Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, возгорание, ГСЧС в Харьковской области, ДТП, пожары, столкновение, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 21:39;