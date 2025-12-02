Live

Происшествия 21:39   02.12.2025
Оксана Якушко
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)

Из-за столкновения пожар охватил легковушку и переднюю часть трамвая, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло 2 декабря около 20:00 на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. По предварительным данным, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Jetta с трамваем вспыхнула легковушка и передняя часть трамвая. Площадь пожара составляла около 7 м₂.

Информация о пострадавших не поступала.

Пожар тушили 10 спасателей и 2 единицы техники.

В 20:16 огонь удалось локализовать, а в 21:04 полностью ликвидировать.

Автор: Оксана Якушко
