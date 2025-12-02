Зіткнулися трамвай та іномарка – пожежа спалахнула на проспекті в Харкові 📹

Через зіткнення пожежа охопила легковик і передню частину трамвая, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Загоряння сталося 2 грудня близько 20:00 на проспекті Аерокосмічному в Харкові. За попередніми даними, в результаті зіткнення автомобіля Volkswagen Jetta з трамваєм зайнявся легковик та передня частина трамвая. Площа пожежі становила близько 7 м₂.

Інформація про постраждалих не надходила.

Пожежу гасили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

О 20:16 вогонь вдалося локалізувати, а о 21:04 — повністю ліквідувати.