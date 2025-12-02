Зіткнулися трамвай та іномарка – пожежа спалахнула на проспекті в Харкові 📹
Через зіткнення пожежа охопила легковик і передню частину трамвая, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Загоряння сталося 2 грудня близько 20:00 на проспекті Аерокосмічному в Харкові. За попередніми даними, в результаті зіткнення автомобіля Volkswagen Jetta з трамваєм зайнявся легковик та передня частина трамвая. Площа пожежі становила близько 7 м₂.
Інформація про постраждалих не надходила.
Пожежу гасили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.
О 20:16 вогонь вдалося локалізувати, а о 21:04 — повністю ліквідувати.
Читайте також: Безкоштовні поїздки з Харкова Україною: 3 грудня стартує УЗ-3000
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, возгорание, ГСЧС в Харьковской области, ДТП, пожежа, столкновение, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Зіткнулися трамвай та іномарка – пожежа спалахнула на проспекті в Харкові 📹», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 21:39;