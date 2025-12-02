ДТП в Харькове: водитель сбил пожилую женщину, когда та переходила проспект

ДТП произошло 2 декабря около 16:00 на Александровском проспекте, сообщает Нацполиция.

57-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 наехал на женщину-пешехода. 77-летняя дама переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пожилую женщину, которая в результате аварии получила переломы и ушибы, отвезли в медицинское учреждение.

Харьковские полицейские устанавливают все обстоятельства аварии в Индустриальном районе. Следователи осмотрели место происшествия и собрали вещественные доказательства.

Напомним, сегодня, 2 декабря, ДТП также произошло в 07:15 на проспекте Любови Малой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В результате аварии пострадала женщина-пешеход.