Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)
ДТП произошло сегодня, 2 декабря, в 07:15 на проспекте Любови Малой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В результате аварии пострадала женщина-пешеход.
«61-летний водитель автомобиля Opel допустил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу», — рассказали правоохранители.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители готовятся открыть уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Напомним, 29 ноября в поселке Новая Водолага 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил пешехода. Мужчина выходил из-за автобуса, сообщали в ГУНП в Харьковской области. Пострадавший умер в карете «скорой». Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.
Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 13:35