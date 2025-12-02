Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)

ДТП произошло сегодня, 2 декабря, в 07:15 на проспекте Любови Малой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В результате аварии пострадала женщина-пешеход.

«61-летний водитель автомобиля Opel допустил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу», — рассказали правоохранители.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители готовятся открыть уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, 29 ноября в поселке Новая Водолага 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил пешехода. Мужчина выходил из-за автобуса, сообщали в ГУНП в Харьковской области. Пострадавший умер в карете «скорой». Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.