Госпитализировали на бумаге: как в Харькове действовала схема для уклонистов

Правоохранители разоблачили в Харькове схему оформления фиктивной инвалидности для уклонистов. Подозревают троих жителей города.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты — 67-летний харьковчанин, 53-летний сотрудник известной гуманитарной организации и 45-летняя руководительница подразделения одного из учреждений здравоохранения города.

«Злоумышленники предлагали военнообязанным «помощь» в получении группы инвалидности на основании искусственно созданных медицинских документов. Это позволяло получить отсрочку от мобилизации и в дальнейшем выехать за границу», — отметили в СБУ.

В частности, говорят правоохранители, фигуранты использовали личные связи в медучреждениях и готовили пакет поддельных документов, необходимый для принятия решения экспертной командой по оценке повседневного функционирования об установлении группы инвалидности.

«Следствием установлено, что лечение, которое должно было предшествовать установлению инвалидности, проводилось фиктивно. «Клиентов» госпитализировали в специализированные учреждения только на бумаге. Кроме того, для видимости реального обследования заказчикам выдавались направления на прохождение всех необходимых процедур. Злоумышленники подробно инструктировали уклонистов по поведению во время прохождения комиссий, подготовляли и передавали всю фейковую документацию в соответствующие структуры. Так им удалось наладить работу механизма по оформлению фиктивных неврологических заболеваний», – выяснили правоохранители.

В частности, установлено, что схема состояла из нескольких этапов передачи денежных средств и документов. В течение года фигуранты обеспечили клиенту две фиктивные госпитализации и полный пакет фиктивных документов. На основании искусственно созданной медицинской истории мужчине установили необходимую группу инвалидности.

За это фигуранты получили 18500 долларов, рассказали в СБУ.

Правоохранители провели 15 обысков на дому и в служебных кабинетах фигурантов. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, печати, медицинскую документацию по заболеваниям и оформлению групп инвалидности.

Троим харьковчанам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, фигурантам грозит восемь лет тюрьмы.