За выезд за границу харьковчане брали с уклонистов $14-24 тысячи: дело в суде

Общество 20:53   03.09.2025
Елена Нагорная
В суд передали дело двоих харьковчан. Мужчинам 44 и 36 лет инкриминируют разработку схемы по переправке через границу лиц, которые хотели уклониться от военной службы. Услуги стоили от 14 до 24 тысяч долларов.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, было две схемы:

Первый — «официальный вариант» — заключался в оформлении группы инвалидности, по которой уклонист получал непригодность к прохождению военной службы и мог пересечь границу. Стоимость услуги составляла 24 тысячи долларов.

Второй — «неофициальный вариант» — стоил 14 тысяч долларов. По этой схеме уклонист должен был доехать до санатория в Одессе, где его должны были встретить и организовать дальнейшее бегство из страны.

Один из клиентов согласился на второй план. Дельцы разъяснили, что нужно взять легкий рюкзак со сменной одеждой и 300–500 евро. Далее мужчина должен был доехать до одного из трех городов – Винницы, Одессы или Черновцов, где «нужный человек» должен был помочь ему пересечь границу с Молдовой или Румынией.

9 апреля возле метро «Научная» в Харькове правоохранители задержали обоих фигурантов во время получения оговоренной суммы.

Обвиняемых будут судить в Шевченковском райсуде Харькова по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководства такими действиями и содействия их совершению путем предоставления советов и указаний по предварительному сговору группы лиц и из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Читайте также: Рассылал символику СССР в «Одноклассниках»: суд ждет поклонника РФ из Харькова

Автор: Елена Нагорная
