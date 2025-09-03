За виїзд за кордон харків’яни брали з ухилянтів $14-24 тисячі: справа в суді
До суду передали справу двох харків’ян. Чоловікам 44 та 36 років інкримінують розробку схеми переправлення через кордон осіб, які хотіли ухилитися від військової служби. Послуги коштували від 14 до 24 тисяч доларів.
Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, було дві схеми:
Перший – «офіційний варіант» – полягав в оформленні групи інвалідності, за якою ухилянт отримував непридатність до проходження військової служби та міг перетнути державний кордон України. Вартість послуги становила 24 тисячі доларів.
Другий – «неофіційний варіант» – коштував 14 тисяч доларів. За цією схемою ухилянт мав доїхати до санаторію в Одесі, де його мали зустріти та організовувати подальшу втечу з країни.
Один із клієнтів погодився на другий план. Ділки роз’яснили, що треба взяти легкий рюкзак зі змінним одягом та 300–500 євро. Далі чоловік мав доїхати до одного з трьох міст – Вінниці, Одеси або Чернівців, де «потрібна людина» мала допомогти йому перетнути кордон до Молдови або Румунії.
9 квітня біля метро «Наукова» у Харкові правоохоронці затримали обох фігурантів під час отримання обумовленої суми.
Обвинувачених судитимуть у Шевченківському райсуді Харкова за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їхньому вчиненню шляхом надання порад і вказівок за попередньою змовою групи осіб і з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ).
Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
