Розсилав символіку СРСР в Одноклассниках: судитимуть прихильника РФ з Харкова
У Холодногірському суді Харкова судитимуть 52-річного чоловіка. Його звинувачують у поширенні матеріалів, у яких виправдовується агресія РФ проти України.
За даними облпрокуратури, харків’янин поширював проросійські публікації у забороненій в Україні соцмережі “Одноклассники”. Там він ділився наративами кремлівських пропагандистів та намагався представляти російських окупантів героями.
“Крім того, чоловік розсилав іншим користувачам зображення з радянською символікою — гербом срср, п’ятикутною зіркою та георгіївською стрічкою”, – додали у прокуратурі.
Тепер на любителя “руського миру” чекає суд – необхідні матеріали прокурори вже передали до суду.
“За фактом поширення матеріалів із виправдовуванням осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, а також символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчиненого з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 КК України)”, – повідомили правоохоронці.
Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 14:10;
