Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Розсилав символіку СРСР в Одноклассниках: судитимуть прихильника РФ з Харкова

Події 14:10   03.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розсилав символіку СРСР в Одноклассниках: судитимуть прихильника РФ з Харкова

У Холодногірському суді Харкова судитимуть 52-річного чоловіка. Його звинувачують у поширенні матеріалів, у яких виправдовується агресія РФ проти України.

За даними облпрокуратури, харків’янин поширював проросійські публікації у забороненій в Україні соцмережі “Одноклассники”. Там він ділився наративами кремлівських пропагандистів та намагався представляти російських окупантів героями.

“Крім того, чоловік розсилав іншим користувачам зображення з радянською символікою — гербом срср, п’ятикутною зіркою та георгіївською стрічкою”, – додали у прокуратурі.

Тепер на любителя “руського миру” чекає суд – необхідні матеріали прокурори вже передали до суду.

“За фактом поширення матеріалів із виправдовуванням осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, а також символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчиненого з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 КК України)”, – повідомили правоохоронці.

Читайте також: Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Витік газу стався на Харківщині через удари російських дронів
Витік газу стався на Харківщині через удари російських дронів
03.09.2025, 14:58
Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування
Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування
03.09.2025, 13:42
Бронь для фіктивних робітників та обшуки: що відбувається у КП в Харкові – ХАЦ
Бронь для фіктивних робітників та обшуки: що відбувається у КП в Харкові – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова
Що городяни просять Терехова встановити в кожному парку Харкова
03.09.2025, 12:45
Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State
Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State
03.09.2025, 11:52
Тікав за кордон: тіло харків’янина знайшли з вогнепальним пораненням – ДБР
Тікав за кордон: тіло харків’янина знайшли з вогнепальним пораненням – ДБР
03.09.2025, 11:37

Новини за темою:

11:50
Переїхав із Вовчанська до Бєлгорода і воював проти ЗСУ – бійця судитимуть
17:42
Штурмував позиції ЗСУ: в Харкові судитимуть зрадника з Луганської області
15:40
Виправдовував РФ і нав’язував любов до ворога місцевим: кого підозрюють
14:00
Допомагав росіянам грабувати односельців: житель Липців сяде на 11 років
10:30
Зірвати підготовку до опалювального сезону у Харкові – хто допомагав ворогові

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Розсилав символіку СРСР в Одноклассниках: судитимуть прихильника РФ з Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 14:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському суді Харкова судитимуть 52-річного чоловіка. Його звинувачують у поширенні матеріалів, у яких виправдовується агресія РФ проти України.".