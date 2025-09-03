Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування

За даними правоохоронців, потерпіла – 48-річна жінка, яка під час відпочинку на водосховищі у Малоданилівській громаді познайомилася із 29-річним хлопцем.

“Поліцейські встановили, що жінка зі своїми подругами познайомилася з компанією чоловіків. Під час спілкування у заявниці з одним із чоловіків виник конфлікт. Чоловік, застосувавши силу, заволодів її прикрасами”, – пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

Серед вкраденого – сережки, ланцюжок, а також шнурок із золотими вставками та золотим медальйоном. Невдовзі правоохоронці встановили ймовірного крадія. Ним виявився мешканець Куп’янська, який раніше вже був засуджений за аналогічні злочини.

“Слідчими за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури фігуранту повідомлено чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років”, – додали в поліції.