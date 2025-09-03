Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения
По данным правоохранителей, потерпевшая – 48-летняя женщина, которая во время отдыха на водохранилище в Малоданиловской громаде познакомилась с 29-летним парнем.
«Полицейские установили, что женщина со своими подругами познакомилась с компанией мужчин. Во время общения у заявительницы с одним из мужчин возник конфликт. Мужчина, применив силу, завладел ее украшениями», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Среди украденного – сережки, цепочка, а также шнурок с золотыми вставками и золотым медальоном. Вскоре правоохранители установили вероятного вора. Им оказался житель Купянска, который ранее уже был судим за аналогичные преступления.
«Следователями процессуального руководства Дергачевской окружной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет», – добавили в полиции.
Читайте также: Убегал за границу: тело харьковчанина нашли с огнестрельным ранением – ГБР
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: грабеж, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 13:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным правоохранителей, потерпевшая – 48-летняя женщина, которая во время отдыха на водохранилище в Малоданиловской громаде познакомилась с 29-летним парнем.".