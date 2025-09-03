Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения

По данным правоохранителей, потерпевшая – 48-летняя женщина, которая во время отдыха на водохранилище в Малоданиловской громаде познакомилась с 29-летним парнем.

«Полицейские установили, что женщина со своими подругами познакомилась с компанией мужчин. Во время общения у заявительницы с одним из мужчин возник конфликт. Мужчина, применив силу, завладел ее украшениями», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Среди украденного – сережки, цепочка, а также шнурок с золотыми вставками и золотым медальоном. Вскоре правоохранители установили вероятного вора. Им оказался житель Купянска, который ранее уже был судим за аналогичные преступления.

«Следователями процессуального руководства Дергачевской окружной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет», – добавили в полиции.