Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения

Происшествия 13:42   03.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения Фото: патрульная полиция

По данным правоохранителей, потерпевшая – 48-летняя женщина, которая во время отдыха на водохранилище в Малоданиловской громаде познакомилась с 29-летним парнем.

«Полицейские установили, что женщина со своими подругами познакомилась с компанией мужчин. Во время общения у заявительницы с одним из мужчин возник конфликт. Мужчина, применив силу, завладел ее украшениями», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Среди украденного – сережки, цепочка, а также шнурок с золотыми вставками и золотым медальоном. Вскоре правоохранители установили вероятного вора. Им оказался житель Купянска, который ранее уже был судим за аналогичные преступления.

«Следователями процессуального руководства Дергачевской окружной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет», – добавили в полиции.

Читайте также: Убегал за границу: тело харьковчанина нашли с огнестрельным ранением – ГБР

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
02.09.2025, 21:50
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
03.09.2025, 07:51
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
03.09.2025, 12:16
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова
Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова
03.09.2025, 12:45
Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения
Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения
03.09.2025, 13:42

Новости по теме:

13:16
Женщину в Харькове избили и приковали к дереву ради денег – НПУ
17:55
Будут судить 71-летнего за ограбление и убийство женщины в пункте обмена валют
15:26
В Харькове у женщины украли сумку, где были телефон и 1500 грн – полиция
21:26
Мужчина отобрал у прохожей смартфон и 50 гривен в Харькове
21:36
8 лет суд дал насильнику, напавшему на 17-летнюю девушку в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 13:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным правоохранителей, потерпевшая – 48-летняя женщина, которая во время отдыха на водохранилище в Малоданиловской громаде познакомилась с 29-летним парнем.".