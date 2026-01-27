Выхватил смартфон и деньги: в Харькове на улице мужчина ограбил подростка
На территории Холодногорского района полиция задержала 49-летнего харьковчанина. Ему инкриминируют грабеж.
Как установило следствие, 25 января на улице злоумышленник выхватил из рук 16-летнего парня смартфон и деньги, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
У мужчины нашли и изъяли похищенный телефон и наличные.
Грабителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет тюрьмы.
Напомним, правоохранители Харьковщины сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, ограбила знакомую. Злоумышленница пришла к дому потерпевшей и начала стучать в дверь. Когда ей не открыли, женщина выбила часть двери у замка, просунула руку внутрь, открыла дверь и вошла в дом. Увидев хозяйку, нападавшая ударила ее по лицу, выхватила телефон и скрылась.
Читайте также: Афера на «єВідновлення»: как житель Изюма приобрел квартиру в Ирпени
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабеж, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Выхватил смартфон и деньги: в Харькове на улице мужчина ограбил подростка», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 20:26;