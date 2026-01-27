Выхватил смартфон и деньги: в Харькове на улице мужчина ограбил подростка

На территории Холодногорского района полиция задержала 49-летнего харьковчанина. Ему инкриминируют грабеж.

Как установило следствие, 25 января на улице злоумышленник выхватил из рук 16-летнего парня смартфон и деньги, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У мужчины нашли и изъяли похищенный телефон и наличные.

Грабителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет тюрьмы.

Напомним, правоохранители Харьковщины сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, ограбила знакомую. Злоумышленница пришла к дому потерпевшей и начала стучать в дверь. Когда ей не открыли, женщина выбила часть двери у замка, просунула руку внутрь, открыла дверь и вошла в дом. Увидев хозяйку, нападавшая ударила ее по лицу, выхватила телефон и скрылась.