Вихопив смартфон і гроші: у Харкові на вулиці чоловік пограбував підлітка

Події 20:26   27.01.2026
Олена Нагорна
На території Холодногірського району поліція затримала 49-річного харків’янина. Йому інкримінують грабіж.

Як встановило слідство, 25 січня на вулиці зловмисник вихопив із рук 16-річного хлопця смартфон та гроші, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

У чоловіка знайшли та вилучили викрадений телефон та готівку.

Грабіжнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає від семи до десяти років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці Харківщини повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, пограбувала знайому. Зловмисниця прийшла до будинку потерпілої й почала стукати у двері. Коли їй не відчинили, жінка вибила частину дверей біля замку, просунула руку всередину, відчинила двері та увійшла до будинку. Побачивши господарку, нападниця ударила її по обличчю, вихопила телефон і зникла.

Автор: Олена Нагорна
