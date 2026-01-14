Live

У Харкові біля будинку напали на жінку: чи знайшли підозрюваного

Суспільство 13:43   14.01.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові біля будинку напали на жінку: чи знайшли підозрюваного Фото: ГУНП в Харківській області

У Слобідському районі Харкова поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував жінку.

Напад стався 13 січня близько 21:10 біля будинку по вулиці Ньютона, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Невідомий відкрито заволодів її сумкою, у якій знаходилися грошові кошти, мобільний телефон, документи та ключі від квартир», – розповіли правоохоронці.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали ймовірного 50-річного нападника. Речові докази вилучили.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Харкові піймали чоловіка, який, за даними слідства, пограбував касу магазину. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік забіг до магазину та, погрожуючи продавчині ножем, заволодів коробкою, де зберігалася каса. Чоловік відібрав у жінки близько 2000 гривень.

Читайте також: Корупція у держпідприємстві в Харкові: хто і за що вимагав у працівниці гроші

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові біля будинку напали на жінку: чи знайшли підозрюваного
У Харкові біля будинку напали на жінку: чи знайшли підозрюваного
14.01.2026, 13:43
Харківщина у вогні: наслідки обстрілів ворога (фото)
Харківщина у вогні: наслідки обстрілів ворога (фото)
14.01.2026, 09:50
“Так вривалися штурмовики Януковича”. Тимошенко вручили підозру – ЗМІ
“Так вривалися штурмовики Януковича”. Тимошенко вручили підозру – ЗМІ
14.01.2026, 10:25
На Харківщині зникла 16-річна дівчина – копи просять про допомогу
На Харківщині зникла 16-річна дівчина – копи просять про допомогу
14.01.2026, 11:10
Скільки підозрювана в хабарництві обіцяла депутатам за голосування у ВР
Скільки підозрювана в хабарництві обіцяла депутатам за голосування у ВР
14.01.2026, 11:46
Що зі світлом у Харкові? Обленерго повідомляє про аварійні відключення
Що зі світлом у Харкові? Обленерго повідомляє про аварійні відключення
14.01.2026, 12:02

Новини за темою:

10.10.2025
Трьох бойовиків «ЛНР» судитимуть за грабіж харківських фермерів
03.09.2025
Познайомилась із хлопцем на пляжі, а він обікрав: коротка історія спілкування
18.08.2025
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
12.07.2025
Судитимуть 71-річного за пограбування та вбивство жінки в пункті обміну валют
24.06.2025
У Харкові в жінки вкрали сумку, де були телефон і 1500 грн – поліція


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові біля будинку напали на жінку: чи знайшли підозрюваного», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2026 в 13:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі Харкова поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував жінку.".