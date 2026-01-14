У Харкові біля будинку напали на жінку: чи знайшли підозрюваного

У Слобідському районі Харкова поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував жінку.

Напад стався 13 січня близько 21:10 біля будинку по вулиці Ньютона, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Невідомий відкрито заволодів її сумкою, у якій знаходилися грошові кошти, мобільний телефон, документи та ключі від квартир», – розповіли правоохоронці.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали ймовірного 50-річного нападника. Речові докази вилучили.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Харкові піймали чоловіка, який, за даними слідства, пограбував касу магазину. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік забіг до магазину та, погрожуючи продавчині ножем, заволодів коробкою, де зберігалася каса. Чоловік відібрав у жінки близько 2000 гривень.