На Салтівці з ножем забігли до магазину: ймовірного нападника затримали

У Харкові піймали чоловіка, який, за даними слідства, пограбував касу магазину.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримали виклик про розбійний напад у магазині в Салтівському районі.

«Чоловік забіг до магазину та, погрожуючи продавчині ножем, заволодів коробкою, де зберігалася каса. Зловмисник відібрав у жінки близько 2000 гривень. Неподалік магазину правоохоронці виявили ніж та коробку з дріб’язковими грошима, в якій продавчиня зберігала касу», – зазначили у поліції.

За описом потерпілої та даними камер відеоспостереження, правоохоронці оперативно встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 49-річний місцевий мешканець, додали поліцейські. Вдома у нього вилучили вкрадені гроші.

Слідчі вручили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі йому готуються обрати запоібжний захід.

Нагадаємо, у місті Чугуїв чоловік скандалив і намагався потрапити до квартири колишньої дружини й натомість отримав 11 ножових поранень від її нового знайомого. Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, увечері 4 січня 33-річна мешканка Пролісненської громади (до 2025 року Чкаловської) повідомила правоохоронцям, що її колишній чоловік намагається силою потрапити до квартири та погрожує їй фізичною розправою. Коли полісмени прибули на місце, то побачили у під’їзді чоловіка з множинними ножовими пораненнями. Він був у критичному стані та стрімко втрачав кров. Потерпілого стабілізували та відвезли до лікарні. Незабаром копи затримали нападника – 32-річного знайомого заявниці.