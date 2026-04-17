Харківщина стала лідером за кількістю нападів на ТЦК

17.04.2026
У Київському обласному ТЦК та СП назвали динаміку нападів на співробітників ТЦК “все більш загрозливою” після того, як у НПУ опублікували відповідну статистику. 

З початку повномасштабної війни зафіксували 619 фактів спротиву (нападу) на співробітників ТЦК, повідомили у поліції у відповіді на запит видання АрміяInform.

Трійку антилідерів очолила Харківщина:

  1. Харківська область – 69,
  2. Київ – 53,
  3. Дніпропетровська область – 45.

У Київській області було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.
Ситуація в інших регіонах:

  • у Волинській області зафіксовано 39 нападів на ТЦК
  • у Львівській – 37,
  • в Одеській – 36,
  • у Чернігівській – 34,
  • у Хмельницькій – 30,
  • у Миколаївській та Рівненській – по 29,
  • у Черкаській та Полтавській – по 26,
  • в Івано-Франківській – 22,
  • у Запорізькій та Закарпатській – по 16,
  • у Чернівецькій – 15,
  • у Житомирській – 14,
  • у Сумській та Кіровоградській – по 11
  • один випадок зафіксували в Херсонській.

“Внаслідок нападів троє військовослужбовців ТЦК та СП загинули: двоє у 2025 році та один у 2026-му”, – йдеться також у повідомленні.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
