Харківщина стала лідером за кількістю нападів на ТЦК
У Київському обласному ТЦК та СП назвали динаміку нападів на співробітників ТЦК “все більш загрозливою” після того, як у НПУ опублікували відповідну статистику.
З початку повномасштабної війни зафіксували 619 фактів спротиву (нападу) на співробітників ТЦК, повідомили у поліції у відповіді на запит видання АрміяInform.
Трійку антилідерів очолила Харківщина:
- Харківська область – 69,
- Київ – 53,
- Дніпропетровська область – 45.
У Київській області було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.
Ситуація в інших регіонах:
- у Волинській області зафіксовано 39 нападів на ТЦК
- у Львівській – 37,
- в Одеській – 36,
- у Чернігівській – 34,
- у Хмельницькій – 30,
- у Миколаївській та Рівненській – по 29,
- у Черкаській та Полтавській – по 26,
- в Івано-Франківській – 22,
- у Запорізькій та Закарпатській – по 16,
- у Чернівецькій – 15,
- у Житомирській – 14,
- у Сумській та Кіровоградській – по 11
- один випадок зафіксували в Херсонській.
“Внаслідок нападів троє військовослужбовців ТЦК та СП загинули: двоє у 2025 році та один у 2026-му”, – йдеться також у повідомленні.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 10:13;