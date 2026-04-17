Харківщина стала лідером за кількістю нападів на ТЦК

У Київському обласному ТЦК та СП назвали динаміку нападів на співробітників ТЦК “все більш загрозливою” після того, як у НПУ опублікували відповідну статистику.

З початку повномасштабної війни зафіксували 619 фактів спротиву (нападу) на співробітників ТЦК, повідомили у поліції у відповіді на запит видання АрміяInform.

Трійку антилідерів очолила Харківщина:

Харківська область – 69, Київ – 53, Дніпропетровська область – 45.

У Київській області було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.

Ситуація в інших регіонах:

у Волинській області зафіксовано 39 нападів на ТЦК

у Львівській – 37,

в Одеській – 36,

у Чернігівській – 34,

у Хмельницькій – 30,

у Миколаївській та Рівненській – по 29,

у Черкаській та Полтавській – по 26,

в Івано-Франківській – 22,

у Запорізькій та Закарпатській – по 16,

у Чернівецькій – 15,

у Житомирській – 14,

у Сумській та Кіровоградській – по 11

один випадок зафіксували в Херсонській.

“Внаслідок нападів троє військовослужбовців ТЦК та СП загинули: двоє у 2025 році та один у 2026-му”, – йдеться також у повідомленні.