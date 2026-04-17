Харьковщина оказалась лидером по количеству нападений на ТЦК
В Киевском областном ТЦК и СП назвали динамику нападений на сотрудников ТЦК «все более угрожающей» после того, как в НПУ опубликовали соответствующую статистику.
С начала полномасштабной войны зафиксировали 619 фактов сопротивления (нападения) на сотрудников ТЦК, сообщили в полиции в ответе на запрос издания АрміяInform.
Тройку антилидеров возглавила Харьковщина:
- Харьковская область – 69,
- Киев – 53,
- Днепропетровская область – 45.
В Киевской области было зафиксировано 24 случая нападений на ТЦК.
Ситуация в других областях:
- В Волынской области зафиксировано 39 нападений на ТЦК
- во Львовской — 37,
- в Одесской — 36,
- в Черниговской — 34,
- в Хмельницкой — 30,
- в Николаевской и Ровенской — по 29,
- в Черкасской и Полтавской — по 26,
- в Ивано-Франковской — 22,
- в Запорожской и Закарпатской – по 16,
- в Черновицкой – 15,
- в Житомирской – 14,
- в Сумской и Кировоградской – по 11
- один случай в Херсонской.
«В результате нападений трое военнослужащих ТЦК и СП погибли: двое в 2025 году и один в 2026-м», – говорится также в сообщении.
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 10:13;