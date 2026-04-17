Харьковщина оказалась лидером по количеству нападений на ТЦК

Происшествия 10:13   17.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковщина оказалась лидером по количеству нападений на ТЦК

В Киевском областном ТЦК и СП назвали динамику нападений на сотрудников ТЦК «все более угрожающей» после того, как в НПУ опубликовали соответствующую статистику. 

С начала полномасштабной войны зафиксировали 619 фактов сопротивления (нападения) на сотрудников ТЦК, сообщили в полиции в ответе на запрос издания АрміяInform.

Тройку антилидеров возглавила Харьковщина:

  1. Харьковская область – 69,
  2. Киев – 53,
  3. Днепропетровская область – 45.

В Киевской области было зафиксировано 24 случая нападений на ТЦК.
Ситуация в других областях:

  • В Волынской области зафиксировано 39 нападений на ТЦК
  • во Львовской — 37,
  • в Одесской — 36,
  • в Черниговской — 34,
  • в Хмельницкой — 30,
  • в Николаевской и Ровенской — по 29,
  • в Черкасской и Полтавской — по 26,
  • в Ивано-Франковской — 22,
  • в Запорожской и Закарпатской – по 16,
  • в Черновицкой – 15,
  • в Житомирской – 14,
  • в Сумской и Кировоградской – по 11
  • один случай в Херсонской.

«В результате нападений трое военнослужащих ТЦК и СП погибли: двое в 2025 году и один в 2026-м», – говорится также в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 10:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском областном ТЦК и СП назвали динамику нападений на сотрудников ТЦК «все более угрожающей» после того, как в НПУ опубликовали соответствующую статистику. ".