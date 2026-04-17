Харьковщина оказалась лидером по количеству нападений на ТЦК

В Киевском областном ТЦК и СП назвали динамику нападений на сотрудников ТЦК «все более угрожающей» после того, как в НПУ опубликовали соответствующую статистику.

С начала полномасштабной войны зафиксировали 619 фактов сопротивления (нападения) на сотрудников ТЦК, сообщили в полиции в ответе на запрос издания АрміяInform.

Тройку антилидеров возглавила Харьковщина:

Харьковская область – 69, Киев – 53, Днепропетровская область – 45.

В Киевской области было зафиксировано 24 случая нападений на ТЦК.

Ситуация в других областях:

В Волынской области зафиксировано 39 нападений на ТЦК

во Львовской — 37,

в Одесской — 36,

в Черниговской — 34,

в Хмельницкой — 30,

в Николаевской и Ровенской — по 29,

в Черкасской и Полтавской — по 26,

в Ивано-Франковской — 22,

в Запорожской и Закарпатской – по 16,

в Черновицкой – 15,

в Житомирской – 14,

в Сумской и Кировоградской – по 11

один случай в Херсонской.

«В результате нападений трое военнослужащих ТЦК и СП погибли: двое в 2025 году и один в 2026-м», – говорится также в сообщении.

