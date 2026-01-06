На Салтовке с ножом забежали в магазин: вероятного нападающего задержали
В Харькове поймали мужчину, который, по данным следствия, ограбил кассу магазина.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что получили вызов о разбойном нападении в магазине в Салтовском районе.
«Мужчина забежал в магазин и, угрожая продавщице ножом, завладел коробкой, где хранилась касса. Злоумышленник отобрал у женщины около 2000 гривен. Недалеко от магазина правоохранители обнаружили нож и коробку с мелочными деньгами, в которой продавщица хранила кассу», — отметили в полиции.
По описанию потерпевшей и данным камер видеонаблюдения, правоохранители оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 49-летний местный житель, добавили полицейские. Дома у него изъяли украденные деньги.
Следователи вручили фигуранту подозрение по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.
Напомним, в городе Чугуев мужчина скандалил и пытался попасть в квартиру бывшей жены и получил 11 ножевых ранений от ее нового знакомого. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, вечером 4 января 33-летняя жительница Пролисненской громады (до 2025 года Чкаловская) сообщила правоохранителям, что ее бывший муж пытается попасть в квартиру и угрожает ей физической расправой. Когда полисмены прибыли на место, то увидели в подъезде мужчину с множественными ножевыми ранениями. Он был в критическом состоянии и быстро терял кровь. Потерпевшего стабилизировали и отвезли в больницу. Вскоре копы задержали нападающего – 32-летнего знакомого заявительницы.
