Live

На Салтовке с ножом забежали в магазин: вероятного нападающего задержали

Общество 14:41   06.01.2026
Виктория Яковенко
На Салтовке с ножом забежали в магазин: вероятного нападающего задержали Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове поймали мужчину, который, по данным следствия, ограбил кассу магазина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что получили вызов о разбойном нападении в магазине в Салтовском районе.

«Мужчина забежал в магазин и, угрожая продавщице ножом, завладел коробкой, где хранилась касса. Злоумышленник отобрал у женщины около 2000 гривен. Недалеко от магазина правоохранители обнаружили нож и коробку с мелочными деньгами, в которой продавщица хранила кассу», — отметили в полиции.

По описанию потерпевшей и данным камер видеонаблюдения, правоохранители оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 49-летний местный житель, добавили полицейские. Дома у него изъяли украденные деньги.

Следователи вручили фигуранту подозрение по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.

нападение в магазине в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
нападение в магазине в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в городе Чугуев мужчина скандалил и пытался попасть в квартиру бывшей жены и получил 11 ножевых ранений от ее нового знакомого. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, вечером 4 января 33-летняя жительница Пролисненской громады (до 2025 года Чкаловская) сообщила правоохранителям, что ее бывший муж пытается попасть в квартиру и угрожает ей физической расправой. Когда полисмены прибыли на место, то увидели в подъезде мужчину с множественными ножевыми ранениями. Он был в критическом состоянии и быстро терял кровь. Потерпевшего стабилизировали и отвезли в больницу. Вскоре копы задержали нападающего – 32-летнего знакомого заявительницы.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

31.12.2025
В Харькове мужчина 31 декабря стрелял в военнослужащих ТЦК
31.12.2025
Медикам «скорой» угрожал мужчина на Харьковщине: подробности
20.12.2025
Супруги погибли в Изюме, нападение на полицейского: итоги 20 декабря
10.12.2025
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
03.12.2025
На женщин в Харькове нападает неизвестный? Полиция проводит проверку


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Салтовке с ножом забежали в магазин: вероятного нападающего задержали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 января 2026 в 14:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поймали мужчину, который, по данным следствия, ограбил кассу магазина.".