На Салтовке с ножом забежали в магазин: вероятного нападающего задержали

В Харькове поймали мужчину, который, по данным следствия, ограбил кассу магазина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что получили вызов о разбойном нападении в магазине в Салтовском районе.

«Мужчина забежал в магазин и, угрожая продавщице ножом, завладел коробкой, где хранилась касса. Злоумышленник отобрал у женщины около 2000 гривен. Недалеко от магазина правоохранители обнаружили нож и коробку с мелочными деньгами, в которой продавщица хранила кассу», — отметили в полиции.

По описанию потерпевшей и данным камер видеонаблюдения, правоохранители оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 49-летний местный житель, добавили полицейские. Дома у него изъяли украденные деньги.

Следователи вручили фигуранту подозрение по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.

