Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории

15 апреля в Украине – День работников уголовного розыска. В этот день в 2019-м произошел разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери. В 2000-м украинские парашютисты приземлились на льду Северного полюса. В 1998-м умер Пол Пот – камбоджийский диктатор, лидер красных кхмеров. В 1989-м произошла давка на стадионе «Хиллсборо», в которой погибли 96 человек. В 1955-м Рэй Крок открыл первую франшизу McDonald’s. В 1920-м армия УНР разбила большевиков в Вознесенске. В 1918-м умер украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий. В 1912-м затонул «Титаник». В 1874-м состоялась первая выставка импрессионистов. В 1657-м Казацкая рада согласилась утвердить наследником Богдана Хмельницкого его сына Юрия.

Праздники и памятные даты 15 апреля

В мире – Международный день экологических знаний и Всемирный день искусства.

Также сегодня: Международный день специалиста по лабораторной диагностике, Международный день микроволонтерства, День McDonald’s, День памяти «Титаника», Всемирный день аниме.

15 апреля в истории

15 апреля 1657 года тяжело больной Богдан Хмельницкий незадолго до своей смерти убедил Казацкую раду утвердить наследственность передачи гетманского звания от него — сыну Юрию. Подробнее.

15 апреля 1874 года состоялась первая совместная выставка импрессионистов: Моне, Ренуара, Писарро, Сезанна, Дега – около 30 художников. Они представили 165 работ. Подробнее.

15 апреля 1912 года в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник». Подробнее.

15 апреля 1918 года умер украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий.

15 апреля 1920 года во время І Зимнего похода армии УНР состоялся бой за железнодорожную станцию Вознесенск – победоносный для украинского войска. Подробнее.

15 апреля 1955 года американский пионер фаст-фуда Рэй Крок открыл первую франшизу McDonald’s. Подробнее.

15 апреля 1989 года произошла трагедия на стадионе «Хиллсборо» в Великобритании. В давке, образовавшейся на трибуне в начале полуфинального матча Кубка Англии по футболу, погибли 96 болельщиков ФК «Ливерпуль», более 700 человек получили травмы. Подробнее.

15 апреля 1998 года умер Пол Пот – камбоджийский диктатор, лидер красных кхмеров. Его режим организовал геноцид в Камбодже, в результате которого по разным оценкам погибли от 1,5 до 2 миллионов человек — примерно четверть населения страны.

Красные кхмеры были приверженцами радикальной коммунистической революции и построения исключительно аграрного общества. Возглавляемое Пол Потом движение возникло как партизанское в камбоджийских джунглях в 1960-е годы. Восстание против камбоджийского правительства вначале поддержали войска Северного Вьетнама. Общими силами им удалось получить контроль над почти третью страны. Окончательно власть в Камбодже кхмеры захватывали уже без вьетнамской поддержки – войска отступили, в частности, из-за бомбардировок США. Столица страны перешла в руки революционеров в 1975 году. Здесь свергли проамериканское правительство и провозгласили новое государство – Демократическую Кампучию. Слово «демократическая» в названии очевидно было лишним. Пол Пот и его партизаны из джунглей в течение своего правления пытались построить в стране аграрную утопию. При этом действовали максимально радикально, не просчитывая последствия. Города эвакуировали, фабрики и школы закрыли, валюту и частную собственность отменили. Жертвами режима становились все, кто не вписывался в «идеальный мир».

«Всякого, кого считали интеллектуалом, например, кто говорил на иностранном языке, немедленно убивали. Также убивали квалифицированных рабочих, а также всех, у кого обнаруживали очки, наручные часы или другие современные технологии. Во время принудительных маршей, прерывавшихся зверствами красных кхмеров, миллионы тех, кому не удалось сбежать из Камбоджи, согнали в сельские колхозы», — описывает события проект History.

Степень неадекватности была такой, что бывшие союзники, вьетнамцы, вынуждены были вмешаться. В 1978-м произошло вторжение войск Вьетнама в Камбоджу. При их поддержке в 1979-м красных кхмеров удалось отстранить от власти, в стране установилось коммунистическое, но все же более умеренное правительство. Пол Пот и его люди отступили в джунгли и продолжили партизанские действия против руководства страны. Официальные власти или международный суд так никогда и не судили Пол Пота за многочисленные преступления его режима. Но в 1997-м его арестовали собственные сторонники и осудил организованный ими так называемый «народный трибунал». Находясь под таким специфическим арестом в джунглях, он и умер – по официальной версии от сердечного приступа.

15 апреля 2000 года 22 украинских парашютиста успешно приземлились на льды Северного полюса. Акция прошла в рамках экспедиции «Украина — Северный полюс-2000». Ее частью стал также перелет самолета Ан-28 с посадкой на ту же льдину. Чтобы спрыгнуть на Северный полюс, участники тренировались пять месяцев и вместе совершили 2000 прыжков.

15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Подробнее.

Церковный праздник 15 апреля

15 апреля – Светлая среда. Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Чтят память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Подробнее.

Народные приметы

Если небо во время заката красное, то в ближайшие дни будет дождь.

Если 15 апреля после обеда пройдет дождь, то будет потепление.

Если птицы купаются в лужах, ждите жары.

Что нельзя делать 15 апреля

В Светлую среду нельзя работать в огороде, иначе урожай погибнет.

Нельзя посещать умерших на кладбище и устраивать поминки.

Нельзя шить, вышивать и стирать.

Запрещены венчания.