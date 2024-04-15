Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории

15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери. В 2000-м украинские парашютисты приземлились на льды Северного полюса. В 1989-м произошла давка на стадионе «Хиллсборо», в которой погибли 96 человек. В 1920-м армия УНР разбила большевиков в Вознесенске. В 1918-м умер украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий. В 1874-м состоялась первая выставка импрессионистов. В 1912-м затонул «Титаник». В 1657-м Казацкая рада согласилась утвердить наследником Богдана Хмельницкого его сына Юрия.

Праздники и памятные даты 15 апреля

15 апреля в Украине – День работников уголовного розыска.

В мире – Всемирный день искусства.

Также отмечают: Международный день экологических знаний, День памяти «Титаника».

15 апреля в истории

15 апреля 1657 года тяжело больной Богдан Хмельницкий незадолго до своей смерти убедил Казацкую раду утвердить наследственность передачи гетманского звания от него — сыну Юрию. Подробнее.

15 апреля 1874 года состоялась первая совместная выставка импрессионистов: Моне, Ренуара, Писарро, Сезанна, Дега – около 30 художников. Они представили 165 работ. Подробнее.

15 апреля 1912 года в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник». Подробнее.

15 апреля 1918 года умер украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий.

15 апреля 1920 года во время І Зимнего похода армии УНР состоялся бой за железнодорожную станцию Вознесенск – победоносный для украинского войска. Подробнее.

15 апреля 1989 года произошла трагедия на стадионе «Хиллсборо» в Великобритании. В давке, образовавшейся на трибуне в начале полуфинального матча Кубка Англии по футболу, погибли 96 болельщиков ФК «Ливерпуль», более 700 человек получили травмы. Подробнее.

15 апреля 2000 года 22 украинских парашютиста успешно приземлились на льды Северного полюса. Акция прошла в рамках экспедиции «Украина — Северный полюс-2000». Ее частью стал также перелет самолета Ан-28 с посадкой на ту же льдину. Чтобы спрыгнуть на Северный полюс, участники тренировались пять месяцев и вместе совершили 2000 прыжков.

15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

Он существенно повредил историческое здание, разрушив шпиль и крышу собора. Также пострадали элементы интерьера и витражи. Пожар возник на фоне восстановительных работ, которые проводили на кровле собора. Крыша, созданная преимущественно из дуба 13-го века, обшитого свинцом, начала разрушаться – трещины в свинцовой оболочке пропускали воду и дерево сгнило. Так что начали реставрацию. При этом якобы уделили максимальное внимание противопожарным предосторожностям, но все равно уберечь здание не смогли.

Пожар возник около 18:20 по центральноевропейскому времени. По состоянию на 2020 год, следователи считали, что причиной была либо сигарета, которую бросил кто-то из реставраторов, либо короткое замыкание в электрической системе. Благодаря крепкому потолку собора, сотрудникам, пожарным и работникам муниципалитета хватило времени на то, чтобы извлечь изнутри произведения искусства и религиозные реликвии. Для этого они создали «живую цепочку» из горящего здания. Большинство раритетов не пострадало, некоторые все же «закоптились» дымом. Во время самого тушения огня на месте работали 400 пожарных. Их задачу усложняла необходимость не залить водой и не разрушить как саму конструкцию, так и находящиеся внутри ценные элементы интерьера. В 20:30 пожарные отказались от попыток погасить крышу здания и шпиль и стали спасать опоры.

Это дало результаты. Огонь локализовали в 21:45. После завершения спасательной операции в соборе начали собирать средства на его восстановление. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда установил пятилетний срок для восстановления собора, спеша вернуть туристическую жемчужину Франции «в работу» до июля 2024 года, когда страна принимает летние Олимпийские игры. Впрочем, специалисты отмечали, что полная реставрация здания потребует от 10 до 40 лет. Неточными оказались оба прогноза. Собор обещают открыть для посетителей в 2024 году, однако не к Олимпиаде, а 8 декабря. Не так давно Макрон посещал Нотр-Дам-де-Пари и заверил, что работы идут «по графику».

«К началу Олимпийских игр (в июле) мы ожидаем, что снимем леса с верхней части шпиля и завершим большую часть кровли, чтобы парижане и гости со всего мира могли видеть, насколько скоро собор будет вновь открыт», — заявил 13 декабря 2023 года французскому парламенту Филипп Жост из «Rebuilding Notre Dame de Paris» (государственной организации, отвечающей за сохранение и реставрацию собора), сообщает CNN.

Церковный праздник 15 апреля

15 апреля – день Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Чтят память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Аристарх был сподвижником апостола Павла, стал епископом сирийского города Апамии. Пуд был членом римского Сената. При этом у себя дома он принимал апостолов и собирал верующих. Постепенно в его доме организовалась церковь, получившая название Пастырской. В ней служил среди других и сам апостол Петр. Трофим был родом из Эдессы. Он был учеником и спутником святого апостола Павла, разделив с ним все скорби и преследования. Все три апостола приняли мученическую смерть в Риме во времена императора Нерона – одновременно с апостолом Павлом.

Народные приметы

Если небо во время заката красное, то в ближайшие дни будет дождь.

Если 15 апреля после обеда пройдет дождь, то будет потепление.

Если птицы купаются в лужах, ждите жары.

Что нельзя делать 15 апреля

Нельзя спать на грязном или нестираном постельном белье.

День не подходит для обрезки деревьев, заготовки черенков или прищипывания.

Нельзя перенапрягаться и заниматься тяжелым физическим трудом. Вообще лучше не работать слишком много.