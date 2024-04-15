Сьогодні 15 квітня: яке свято та день в історії

15 квітня 2019 року сталася руйнівна пожежа в Соборі Паризької Богоматері. У 2000-му українські парашутисти приземлилися на льоду Північного полюса. У 1989-му відбулася тиснява на стадіоні “Гіллсборо”, в якій загинули 96 людей. У 1920-му армія УНР розбила більшовиків у Вознесенську. У 1918-му помер український письменник Іван Нечуй-Левицький. У 1874-му відбулася перша виставка імпресіоністів. У 1912-му затонув “Титанік”. У 1657-му Козацька рада погодилася затвердити спадкоємцем Богдана Хмельницького його сина Юрія.

Свята та пам’ятні дати 15 квітня

15 квітня в Україні – День працівників карного розшуку.

У світі – Всесвітній день мистецтва.

Також відзначають: Міжнародний день екологічних знань, День пам’яті “Титаніка”.

15 квітня в історії

15 квітня 1657 року тяжко хворий Богдан Хмельницький незадовго до своєї смерті переконав Козацьку раду утвердити спадковість передачі гетьманського звання від нього – сину Юрію. Детальніше.

15 квітня 1874 року відбулася перша спільна виставка імпресіоністів: Моне, Ренуара, Пісарро, Сезанна, Дега – близько 30 художників. Вони представили 165 робіт. Детальніше.

15 квітня 1912 року в Атлантичному океані під час першого рейсу в результаті зіткнення з айсбергом затонув лайнер “Титанік”. Детальніше.

15 квітня 1918 року помер український письменник Іван Нечуй-Левицький.

15 квітня 1920 року під час І Зимового походу армії УНР відбувся бій за залізничну станцію Вознесенськ – переможний для українського війська. Детальніше.

15 квітня 1989 року сталася трагедія на стадіоні “Гіллсборо” у Великій Британії. У тисняві, що утворилася на трибуні на початку півфінального матчу Кубка Англії з футболу, загинули 96 уболівальників ФК “Ліверпуль”, понад 700 людей отримали травми. Детальніше.

15 квітня 2000 року 22 українські парашутисти успішно приземлилися на льоди Північного полюса. Акція пройшла в рамках експедиції “Україна – Північний полюс – 2000”. Її частиною став також переліт літака Ан-28 із посадкою на ту ж крижину. Щоб зістрибнути на Північний полюс, учасники тренувалися п’ять місяців та разом здійснили 2000 стрибків.

15 квітня 2019 року сталася руйнівна пожежа в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі).

Вона суттєво пошкодила історичну будівлю, зруйнувавши шпиль та дах собору. Також постраждали елементи інтер’єру та вітражі. Пожежа виникла на тлі відновлювальних робіт, які проводили на покрівлі собору. Дах, створений переважно з дуба 13 століття, обшитого свинцем, почав руйнуватися – тріщини у свинцевій оболонці пропускали воду й дерево згнило. Тож розпочали реставрацію. При цьому нібито приділили максимальну увагу протипожежним пересторогам, але все одно вберегти будівлю не змогли.

Пожежа виникла близько 18:20 за центральноєвропейським часом. Станом на 2020 рік слідчі вважали, що причиною була або сигарета, яку кинув хтось із реставраторів, або коротке замикання в електричній системі. Завдяки міцній стелі собору, співробітникам, вогнеборцям і працівникам муніципалітету вистачило часу на те, щоб витягти зсередини витвори мистецтва та релігійні реліквії. Для цього вони створили “живий ланцюжок” із будівлі в полум’ї. Більшість раритетів не постраждали, деякі все ж таки “закоптилися” димом. Під час гасіння вогню на місці працювали 400 пожежників. Їх завдання ускладнювала необхідність не залити водою та не зруйнувати як саму конструкцію, так і цінні елементи інтер’єру, що знаходяться всередині. О 20:30 пожежники відмовилися від спроб погасити дах будівлі та шпиль і взялися рятувати опори.

Це дало результати. Вогонь локалізували о 21:45. Після завершення рятувальної операції в соборі почали збирати кошти на його відновлення. Президент Франції Емманюель Макрон тоді встановив п’ятирічний термін для відновлення собору, поспішаючи повернути туристичну перлину Франції “до роботи” до липня 2024 року, коли країна приймає літні Олімпійські ігри. Втім, фахівці зазначали, що повна реставрація будівлі вимагатиме від 10 до 40 років. Неточними виявилися обидва прогнози. Собор обіцяють відкрити для відвідувачів у 2024 році, проте не до Олімпіади, а 8 грудня. Нещодавно Макрон відвідував Нотр-Дам-де-Парі та запевнив, що роботи йдуть “за графіком”.

“До початку Олімпійських ігор (у липні) ми очікуємо, що знімемо риштування з верхньої частини шпиля та завершимо більшу частину покрівлі, щоб парижани та гості з усього світу могли бачити, наскільки скоро собор буде знову відкритий”, – заявив 13 грудня 2023 французькому парламенту Філіп Жост з “Rebuilding Notre Dame de Paris” (державної організації, яка відповідає за збереження та реставрацію собору), повідомляє CNN.

Церковне свято 15 квітня

15 квітня – Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері. Вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда та Трофима. Аристарх був сподвижником апостола Павла, став єпископом сирійського міста Апамії. Пуд був членом римського Сенату. При цьому у себе вдома він приймав апостолів і збирав вірян. Поступово в його будинку організувалася церква, яка отримала назву “Пастирської”. У ній служив у тому числі сам апостол Петро. Трофим був родом з Едеси. Він був учнем і супутником святого апостола Павла, поділивши з ним усі скорботи та переслідування. Усі три апостоли прийняли мученицьку смерть у Римі в часи імператора Нерона – одночасно з апостолом Павлом.

Народні прикмети

Якщо небо під час заходу сонця червоне, то найближчими днями буде дощ.

Якщо 15 квітня після обіду йде дощ, то буде потепління.

Якщо птахи купаються в калюжах, чекайте на спеку.

Що не можна робити 15 квітня

Не можна спати на брудній або непраній постільній білизні.

День не підходить для обрізки дерев, заготівлі живців чи прищипування.

Не можна перенапружуватися та займатися важкою фізичною працею. Взагалі краще не працювати надто багато.