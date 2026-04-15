Сьогодні 15 квітня: яке свято та день в історії

15 квітня в Україні – День працівників карного розшуку. У цей день у 2019-му сталася руйнівна пожежа в Соборі Паризької Богоматері. У 2000-му українські парашутисти приземлилися на льоду Північного полюса. У 1998-му помер Пол Пот – камбоджійський диктатор, лідер червоних кхмерів. У 1989-му відбулася тиснява на стадіоні “Гіллсборо”, в якій загинули 96 людей. У 1955-му Рей Крок відкрив першу франшизу “МакДональдз”. У 1920-му армія УНР розбила більшовиків у Вознесенську. У 1918-му помер український письменник Іван Нечуй-Левицький. У 1912-му затонув “Титанік”. У 1874-му відбулася перша виставка імпресіоністів. У 1657-му Козацька рада погодилася затвердити спадкоємцем Богдана Хмельницького його сина Юрія.

Свята та пам’ятні дати 15 квітня

15 квітня в Україні – День працівників карного розшуку.

У світі – Міжнародний день екологічних знань та Всесвітній день мистецтва.

Також сьогодні: Міжнародний день фахівця з лабораторної діагностики, Міжнародний день мікроволонтерства, День McDonald’s, День пам’яті “Титаніка”, Всесвітній день аніме.

15 квітня в історії

15 квітня 1657 року тяжко хворий Богдан Хмельницький незадовго до своєї смерті переконав Козацьку раду утвердити спадковість передачі гетьманського звання від нього – сину Юрію. Докладніше.

15 квітня 1874 року відбулася перша спільна виставка імпресіоністів: Моне, Ренуара, Пісарро, Сезанна, Дега – близько 30 художників. Вони представили 165 робіт. Докладніше.

15 квітня 1912 року в Атлантичному океані під час першого рейсу в результаті зіткнення з айсбергом затонув лайнер “Титанік”. Докладніше.

15 квітня 1918 року помер український письменник Іван Нечуй-Левицький.

15 квітня 1920 року під час І Зимового походу армії УНР відбувся бій за залізничну станцію Вознесенськ – переможний для українського війська. Докладніше.

15 квітня 1955 року американський піонер швидкоїжі Рей Крок відкрив першу франшизу “МакДональдз”. Докладніше.

15 квітня 1989 року сталася трагедія на стадіоні “Гіллсборо” у Великій Британії. У тисняві, що утворилася на трибуні на початку півфінального матчу Кубка Англії з футболу, загинули 96 уболівальників ФК “Ліверпуль”, понад 700 людей отримали травми. Детальніше.

15 квітня 1998 року помер Пол Пот – камбоджійський диктатор, лідер червоних кхмерів. Його режим організував геноцид у Камбоджі, внаслідок якого, за різними оцінками, загинули від 1,5 до 2 мільйонів людей — близько чверті населення країни.

Червоні кхмери були прихильниками радикальної комуністичної революції та побудови виключно аграрного суспільства. Очолюваний Пол Потім рух виник як партизанський у камбоджійських джунглях у 1960-ті роки. Повстання проти камбоджійського уряду спочатку підтримали війська Північного В’єтнаму. Спільними силами їм удалося отримати контроль над майже третиною країни. Остаточно владу в Камбоджі кхмери захоплювали вже без в’єтнамської підтримки – війська відступили, зокрема, через бомбардування США. Столиця країни перейшла до рук революціонерів у 1975 році. Тут повалили проамериканський уряд та проголосили нову державу – Демократичну Кампучію. Слово “демократична” в назві очевидно було зайвим. Пол Пот та його партизани з джунглів протягом свого правління намагалися побудувати в країні аграрну утопію. При цьому діяли максимально радикально, не зважаючи на наслідки. Міста евакуювали, фабрики та школи закрили, валюту та приватну власність скасували. Жертвами режиму ставали всі, хто не вписувався у “ідеальний світ”.

“Будь-кого, кого вважали інтелектуалом, наприклад, хто розмовляв іноземною мовою, негайно вбивали. Також вбивали кваліфікованих робітників, а також усіх, у кого виявляли окуляри, наручний годинник чи будь-які інші сучасні технології. Під час примусових маршів, що переривалися звірствами червоних кхмерів, мільйони тих, кому не вдалося втекти з Камбоджі, зігнали до сільських колгоспів”, – описує події проект History.

Ступінь неадекватності був таким, що колишні союзники, в’єтнамці, змушені були втрутитися. У 1978-му сталося вторгнення військ В’єтнаму до Камбоджі. За їхньої підтримки у 1979-му червоних кхмерів вдалося усунути від влади, в країні встановився комуністичний, але все ж таки більш поміркований уряд. Пол Пот та його люди відступили в джунглі та продовжили партизанські дії проти керівництва країни. Офіційна влада чи міжнародний суд так ніколи й не судили Пол Пота за численні злочини його режиму. Але в 1997-му його заарештували власні прихильники та засудив організований ними так званий “народний трибунал”. Перебуваючи під таким специфічним арештом у джунглях, він і помер – за офіційною версією від серцевого нападу.

15 квітня 2000 року 22 українські парашутисти успішно приземлилися на льоди Північного полюса. Акція пройшла в рамках експедиції “Україна – Північний полюс – 2000”. Її частиною став також переліт літака Ан-28 із посадкою на ту ж крижину. Щоб зістрибнути на Північний полюс, учасники тренувалися п’ять місяців та разом здійснили 2000 стрибків.

15 квітня 2019 року сталася руйнівна пожежа в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі). Докладніше.

Церковне свято 15 квітня

15 квітня – Світла середа. Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері. Вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда та Трофима. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо небо під час заходу сонця червоне, то найближчими днями буде дощ.

Якщо 15 квітня після обіду йде дощ, то буде потепління.

Якщо птахи купаються в калюжах, чекайте на спеку.

Що не можна робити 15 квітня

У Світлу середу не можна працювати на городі, інакше врожай загине.

Не можна відвідувати померлих на цвинтарі та влаштовувати поминки.

Не можна шити, вишивати та прати.

Заборонені вінчання.