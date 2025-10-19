Сьогодні 19 жовтня 2025: яке свято та день в історії

19 жовтня в Україні – Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників харчової промисловості. У цей день 2005 року в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном. У 1961-му суд виніс вирок убивці Степана Бандери. У 1956-му СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни. У 1955-му радянські війська залишили територію Австрії. У 1918-му проголосили Західноукраїнську народну республіку. У 1813-му армія Наполеона зазнала поразки у Битві народів. У 1781-му армія США виграла останню битву у Війні за незалежність. А в 1453-му капітуляцією Англії завершилася Столітня війна.

Свята та пам’ятні дати 19 жовтня

19 жовтня в Україні – Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників харчової промисловості (відзначають у третю неділю жовтня).

У світі – Всесвітній день здоров’я суглобів і кісток у дітей, стартує Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем (розпочинається в неділю перед останнім повним тижнем жовтня).

Також сьогодні: Міжнародний день джину з тоніком, День «Оцініть своє життя», День обізнаності про ЛГБТ-центри.

19 жовтня в історії

19 жовтня 1453 року англійці капітулювали в Бордо. Цим завершилася Столітня війна, яка насправді тривала 116 років. Докладніше.

19 жовтня 1781 року армія США взяла Йорктаун у Вірджинії. Докладніше.

19 жовтня 1813 року поразкою армії Наполеона завершилася Битва народів.

19 жовтня 1918 року у Львові проголосили утворення Західноукраїнської народної республіки. Докладніше.

19 жовтня 1955 року радянські війська остаточно вийшли з окупаційної зони Австрії. Докладніше.

19 жовтня 1956 року СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни та відновлення дипломатичних відносин. Докладніше.

19 жовтня 1961 року суд у ФРН виніс вирок агенту КДБ Богдану Сташинському – вбивці Степана Бандери та Лева Ребета. Докладніше.

19 жовтня 2005 року в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном. П’ятого президента та диктатора Іраку судили за злочини проти людяності. На лаві підсудних він опинився після того, як програв війну міжнародній коаліції на чолі зі США та Великою Британією.

Приводом для вторгнення до Іраку офіційно стала боротьба з міжнародним тероризмом та підозри про наявність в Іраку зброї масового знищення (що, зрештою, так і не довели). Рада безпеки ООН військову операцію проти Іраку не погодила. Попри це, 45 країн світу підтримали застосування військової сили, а 32 держави надали свої контингенти (переважно символічні, 98% військ були американськими та британськими). Перед початком вторгнення президент США Джордж Буш – молодший поставив Хусейну та його двом синам вимогу залишити Ірак протягом 48 годин. Але вони відмовились. Тоді за три дні – 20 березня 2003 року – розпочалася військова операція, в основному повітряна. Уже 9 квітня коаліція захопила столицю Іраку – Багдад. А за кілька тижнів окупувала всю країну.

Уряд Хусейна повалили, але його самого “з наскоку” захопити не вдалося. Він переховувався та поширював повідомлення, у яких закликав народ до опору окупантам. Двох синів Хусейна Удея та Кусея, а також 14-річного онука Мустафу вбили під час перестрілки з американськими військами у Мосулі 22 липня 2003 року. Нарешті, 13 грудня 2003 року знайшли й самого Саддама – його захопили американські війська в рамках операції “Червоний світанок”. Колишній “володар Іраку” переховувався в норі поблизу фермерського будинку. Його перевезли на американську військову базу, а потім розповсюдили відео з ним у полоні – перше з моменту зникнення.

Влітку 2004 року Саддама та ще 11 чиновників його партії “Баас” передали тимчасовому уряду Іраку для суду над ними. Список злочинів, у яких звинувачували Хусейна, був разючим. Адже за чверть століття його правління країну буквально залили кров’ю. Зокрема колишнього диктатора звинувачували в геноциді іракських курдів (так звана операція “Анфаль”); масових вбивствах шиїтів, застосуванні хімічної зброї, розв’язанні війни проти Кувейту тощо.

Під час суду Хусейн поводився впевнено та зухвало.

<br />

Ось як описувала його першу появу на лаві підсудних арабська телекомпанія “Аль-Джазіра”: “Коли суддя попросив Саддама назватися, той відповів: “Я Саддам Хусейн аль-Маджид, президент Республіки Ірак”. Саддам відмовився назватися “Саддам Хусейн, колишній президент Іраку”. Коли його попросили назвати місце проживання, він відповів: “Я живу в будинку кожного іракця”. Саддам також виправдовував своє вторгнення до Кувейту в 1990 році. Одягнений у сіре, він виглядав здоровішим і краще підтягнутим, ніж під час полону, і заявив: “Кувейт — це іракська територія. Це не було вторгнення”. Також, за словами журналістів, які були присутні на 30-хвилинному слуханні, яке влада дозволила знімати без звуку, Саддам назвав кувейтців “собаками” та назвав трибунал “виставою, спрямованою на шанси Буша на перемогу на президентських виборах у США”. Він також сказав, що “злочинцем є Буш”.

5 листопада 2006 року Вищий кримінальний трибунал Іраку засудив колишнього президента на смерть через повішення. Подальших апеляцій не розглядали. Його визнали винним лише за частиною обвинувачень, судові розгляди щодо інших злочинів ще тривали. Однак їх завершення вже ніхто не очікував. Хусейна стратили 30 грудня. Попри очевидність злочинів його режиму проти людяності, сам судовий процес проти нього викликав критику міжнародних організацій, наприклад, Amnesty International та Human Rights Watch. Критики називали судовий процес “показовим” і таким, що не відповідає міжнародним стандартам права на справедливий суд.

Церковне свято 19 жовтня

19 жовтня вшановують пам’ять пророка Іоїля. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 жовтня випав сніг, то наступне літо буде теплим.

Якщо уранці небо жовтого кольору – незабаром підуть дощі.

Що не можна робити 19 жовтня

Не можна залишати сушити речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.

Не можна відмовляти у милостині.