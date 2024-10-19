Сьогодні 19 жовтня: яке свято та день в історії
19 жовтня в Україні – Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників целюлозно-паперової промисловості. У цей день 1453 року капітуляцією Англії завершилася Столітня війна. У 1781-му армія США виграла останню битву у Війні за незалежність. А в 1813-му армія Наполеона зазнала поразки у Битві народів. У 1918-му проголосили Західноукраїнську народну республіку. У 1955-му радянські війська залишили територію Австрії. У 1956-му СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни. У 1961-му суд виніс вирок убивці Степана Бандери.
Свята та пам’ятні дати 19 жовтня
19 жовтня в Україні – Всеукраїнський день відповідальності людини, День працівників целюлозно-паперової промисловості (відзначають у третю суботу жовтня).
У світі – Всесвітній день дитячої кістки та суглобів, Міжнародний день археології (третя субота жовтня).
Також відзначають: Всесвітній день співу (третя субота жовтня), День Оцініть своє життя, Міжнародний день джину з тоніком.
19 жовтня в історії
19 жовтня 1453 року англійці капітулювали в Бордо. Цим завершилася Столітня війна, яка насправді тривала 116 років. Докладніше.
19 жовтня 1781 року армія США взяла Йорктаун у Вірджинії. Докладніше.
19 жовтня 1813 року поразкою армії Наполеона завершилася Битва народів.
19 жовтня 1918 року у Львові проголосили утворення Західноукраїнської народної республіки. Докладніше.
19 жовтня 1955 року радянські війська остаточно вийшли з окупаційної зони Австрії. Докладніше.
19 жовтня 1956 року СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни та відновлення дипломатичних відносин. Докладніше.
19 жовтня 1961 року суд у ФРН виніс вирок агенту КДБ Богдану Сташинському – вбивці Степана Бандери та Лева Ребета. Докладніше.
Церковне свято 19 жовтня
19 жовтня – Дмитрівська поминальна субота – день загального поминання померлих. Цей поминальний день відрізняється тим, що згадують не лише родичів і близьких, а й усіх, хто помер заради Батьківщини.
Цього дня вшановують пам’ять пророка Іоїля. Він жив у V столітті (за іншими даними – від ІХ до ІІ ст.) до н.е. в Юдеї. Це перший старозавітний пророк, який залишив після себе запис своїх проповідей – “Книгу пророка Іоїля”. Вона містить дві частини: перша – з пророцтвами, пов’язаними із ситуацією в Юдеї, друга містить пророцтва про Страшний Суд. Іоїль передбачив зішестя Святого Духа на апостолів: “…виливаю від Духа Мого на всяке тіло, і пророкуватимуть ваші сини та дочки ваші… також на рабів і на рабинь у ті дні вилив від Духа Мого”. Ці слова цитував апостол Петро у День П’ятидесятниці.
Народні прикмети
Якщо 19 жовтня випав сніг, то наступне літо буде теплим.
Якщо уранці небо жовтого кольору – незабаром підуть дощі.
Що не можна робити 19 жовтня
У Дмитрівську поминальну суботу категорично заборонено розпивати спиртне та влаштовувати застілля на цвинтарях.
Не можна залишати їжу та алкоголь на могилах.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 жовтня в Україні – Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників целюлозно-паперової промисловості".