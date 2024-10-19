Сегодня 19 октября: какой праздник и день в истории

19 октября в Украине – Всеукраинский день ответственности человека и День работников целлюлозно-бумажной промышленности. В этот день 1453 года капитуляцией Англии завершилась Столетняя война. В 1781-м армия США выиграла последнюю битву в Войне за независимость. А в 1813-м армия Наполеона потерпела поражение в Битве народов. В 1918-м провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1955-м советские войска покинули территорию Австрии. В 1956-м СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. В 1961-м суд вынес приговор убийце Степана Бандеры.

Праздники и памятные даты 19 октября

19 октября в Украине – Всеукраинский день ответственности человека, День работников целлюлозно-бумажной промышленности (отмечают в третью субботу октября).

В мире – Всемирный день детской кости и суставов, Международный день археологии (третья суббота октября).

Также отмечают: Всемирный день пения (третья суббота октября), День «Оцените свою жизнь», Международный день джина с тоником.

19 октября в истории

19 октября 1453 года англичане капитулировали в Бордо. Этим завершилась Столетняя война, которая на самом деле продолжалась 116 лет. Подробнее.

19 октября 1781 года армия США взяла Йорктаун в Вирджинии. Подробнее.

19 октября 1813 года поражением армии Наполеона завершилась Битва народов.

19 октября 1918года во Львове провозгласили образование Западноукраинской народной республики. Подробнее.

19 октября 1955 года советские войска окончательно вышли из оккупационной зоны в Австрии. Подробнее.

19 октября 1956 года СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений. Подробнее.

19 октября 1961 года суд в ФРГ вынес приговор агенту КГБ Богдану Сташинскому – убийце Степана Бандеры и Льва Ребета. Подробнее.

Церковный праздник 19 октября

19 октября — Дмитриевская поминальная суббота — день всеобщего поминовения умерших. Этот поминальный день отличается тем, что вспоминают не только родственников и близких, но и всех, кто умер ради Родины.

В этот день чтят память пророка Иоиля. Он жил в V веке (по другим данным – от IX до II в.) до н. э. Иудее. Это первый ветхозаветный пророк, оставивший после себя запись своих проповедей – «Книгу пророка Иоиля». Она содержит две части: первая – с пророчествами, связанными с ситуацией в Иудее, вторая содержит пророчества о Страшном Суде. Иоиль предсказал сошествие Святого Духа на апостолов: «…выливаю от Духа Моего на всякое тело, и будут пророчествовать ваши сыновья и дочери ваши… также на рабов и на рабынь в те дни излил от Духа Моего». Эти слова цитировал апостол Петр в День Пятидесятницы.

Народные приметы

Если 19 октября выпал снег, следующее лето будет теплым.

Если утром небо желтого цвета – скоро пойдут дожди.

Что нельзя делать 19 октября

В Дмитриевскую поминальную субботу категорически запрещено распивать спиртное и устраивать застолья на кладбищах.

Нельзя оставлять еду и алкоголь на могилах.