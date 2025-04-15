Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории

15 апреля в Украине – День работников уголовного розыска. В этот день в 1657 году Казацкая рада согласилась утвердить наследником Богдана Хмельницкого его сына Юрия. В 1874-м состоялась первая выставка импрессионистов. В 1912-м затонул «Титаник». В 1918-м умер украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий. В 1920-м армия УНР разбила большевиков в Вознесенске. В 1955-м Рэй Крок открыл первую франшизу McDonald’s. В 1989-м произошла давка на стадионе «Хиллсборо», в которой погибли 96 человек. В 2000-м украинские парашютисты приземлились на льду Северного полюса. В 2019-м произошел разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Праздники и памятные даты 15 апреля

15 апреля в Украине – День работников уголовного розыска.

В мире – Всемирный день искусства.

Также отмечают: Международный день экологических знаний, День McDonald’s, День памяти «Титаника», Международный день биомедицинской лаборатории, Международный день микроволонтерства.

15 апреля в истории

15 апреля 1657 года тяжело больной Богдан Хмельницкий незадолго до своей смерти убедил Казацкую раду утвердить наследственность передачи гетманского звания от него — сыну Юрию. Подробнее.

15 апреля 1874 года состоялась первая совместная выставка импрессионистов: Моне, Ренуара, Писарро, Сезанна, Дега – около 30 художников. Они представили 165 работ. Подробнее.

15 апреля 1912 года в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник». Подробнее.

15 апреля 1918 года умер украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий.

15 апреля 1920 года во время І Зимнего похода армии УНР состоялся бой за железнодорожную станцию Вознесенск – победоносный для украинского войска. Подробнее.

15 апреля 1955 года американский пионер фаст-фуда Рэй Крок открыл первую франшизу McDonald’s. Это был ресторан в городе Дес-Плейнс штата Иллинойс. Сама компания быстрого питания «McDonald’s» к тому времени уже существовала 15 лет. Ее основали в 1940-м братья Ричард и Морис Макдоналд. Их первый ресторан открылся в Калифорнии. Однако именно с приходом в этот бизнес Крока предприятие стало на тот путь, который сделал его крупнейшей в мире сетью ресторанов фаст-фуда.

«Потерпев неудачу в кинобизнесе, братья Макдоналд впоследствии оказались успешными в управлении ресторанами для автомобилистов. В 1948-м они пошли на риск, оптимизировав свою деятельность и представили свою скоростную систему обслуживания, содержавшую ограниченное меню, в которое входили гамбургеры за 15 центов, коктейли и картофель фри. Братья продали 14 франшиз, 10 из которых стали действующими ресторанами, не считая их первоначального ресторана в Сан-Бернардино», – пишут о начале деятельности учредителей на сайте McDonald’s.

Рэй Крок тем временем зарабатывал на жизнь музыкой и продажами бумажных стаканчиков. В 1939 году он стал эксклюзивным дистрибьютором Multimixer (машины для смешивания молочных коктейлей). А в 1954-м приехал к братьям Макдоналд – с целью продать им свои машины для коктейлей. Но так поверил в их концепцию, что согласился стать их франчайзинговым агентом. Результатом этого и стало открытие в 1955 году того McDonald’s, который начал современную историю этой сети. Помимо прочего, этот ресторан сразу выглядел так, как мы привыкли: с сочетанием красно-белых цветов в оформлении и фирменных золотых арок.

Продажи в этом ресторане в первый день составили 366,12 доллара США. Со временем Рэй Крок выкупил у братьев торговую марку и основал целую империю фаст-фуда.

«Видение Рэя Крока заключалось в том, что только в Соединенных Штатах будет 1000 ресторанов McDonald’s. Тем не менее McDonald’s продолжал расти и выходить на международные рынки, начиная с 1967 года, открыв рестораны в Канаде и Пуэрто-Рико. Сегодня компания имеет более 36 000 ресторанов более чем в 100 странах», — отмечают на ее сайте.

15 апреля 1989 года произошла трагедия на стадионе «Хиллсборо» в Великобритании. В давке, образовавшейся на трибуне в начале полуфинального матча Кубка Англии по футболу, погибли 96 болельщиков ФК «Ливерпуль», более 700 человек получили травмы. Подробнее.

15 апреля 2000 года 22 украинских парашютиста успешно приземлились на льды Северного полюса. Акция прошла в рамках экспедиции «Украина — Северный полюс-2000». Ее частью стал также перелет самолета Ан-28 с посадкой на ту же льдину. Чтобы спрыгнуть на Северный полюс, участники тренировались пять месяцев и вместе совершили 2000 прыжков.

15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Подробнее.

Церковный праздник 15 апреля

15 апреля — Великий вторник. Сегодня — день Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Чтят память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Подробнее.

Народные приметы

Если небо во время заката красное, то в ближайшие дни будет дождь.

Если 15 апреля после обеда пройдет дождь, то будет потепление.

Если птицы купаются в лужах, ждите жары.

Что нельзя делать 15 апреля

В Великий вторник нельзя веселиться, отмечать дни рождения, венчаться, играть свадьбы.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя ругаться, ссориться и завидовать.