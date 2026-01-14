В Харькове возле дома напали на женщину: нашли ли подозреваемого

В Слободском районе Харькова полицейские задержали мужчину, который, вероятно, ограбил женщину.

Нападение произошло 13 января около 21:10 возле дома по улице Ньютона, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Неизвестный открыто завладел ее сумкой, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, документы и ключи от квартир», — рассказали правоохранители.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали предполагаемого 50-летнего нападающего. Вещественные улики изъяли.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове поймали мужчину, который, по данным следствия, ограбил кассу магазина. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина забежал в магазин и, угрожая продавщице ножом, завладел коробкой, где хранилась касса. Мужчина отобрал у женщины около 2000 гривен.