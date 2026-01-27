На Харьковщине женщина залезла в дом знакомой и ограбила ее – НПУ
Харьковские правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, ограбила знакомую.
«Злоумышленница пришла в дом потерпевшей и начала стучать в дверь. Когда ей не открыли, женщина выбила часть двери у замка, просунула руку внутрь, открыла дверь и зашла в дом. Увидев хозяйку, нападавшая ударила ее по лицу, выхватила телефон из рук и скрылась с места происшествия», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители разыскали 31-летнюю фигурантку и сообщили ей о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
Если вину докажут, ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Харькове произошло наглое преступление. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина находился на первом этаже многоэтажки. Воспользовавшись моментом и открытой дверью в квартиру, он проник в жилище и украл кофемашину. После чего – скрылся с места преступления. Сумму ущерба правоохранители оценили в 8,5 млн гривен.
