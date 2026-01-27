На Харківщині жінка залізла у будинок знайомої та пограбувала її – НПУ
Харківські правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, пограбувала знайому.
«Зловмисниця прийшла до будинку потерпілої та почала стукати у двері. Коли їй не відчинили, жінка вибила частину дверей біля замка, просунула руку всередину, відчинила двері та зайшла в оселю. Побачивши господарку, нападниця вдарила її по обличчю, вихопила телефон з рук та втекла з місця події», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці розшукали 31-річну фігурантку та повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
Якщо провину доведуть, їй загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, у Харкові стався нахабний злочин. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік перебував на першому поверсі багатоповерхівки. Скориставшись моментом та відчиненими дверима у квартиру, він проник у житло та вкрав кавомашину. Після чого – втік з місця злочину. Суму збитків правоохоронці оцінили у 8500 тисяч гривень.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабіж, поліція, харківщина;
