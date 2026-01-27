На Харківщині жінка залізла у будинок знайомої та пограбувала її – НПУ

Харківські правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, пограбувала знайому.

«Зловмисниця прийшла до будинку потерпілої та почала стукати у двері. Коли їй не відчинили, жінка вибила частину дверей біля замка, просунула руку всередину, відчинила двері та зайшла в оселю. Побачивши господарку, нападниця вдарила її по обличчю, вихопила телефон з рук та втекла з місця події», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці розшукали 31-річну фігурантку та повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Якщо провину доведуть, їй загрожує до 10 років тюрми.

