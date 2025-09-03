Live
Убегал за границу: тело харьковчанина нашли с огнестрельным ранением – ГБР

Происшествия 11:37   03.09.2025
Виктория Яковенко
В Одесской области погиб военнообязанный из Харькова, пытавшийся сбежать за границу, сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительным данным, 1 сентября около 18:00 пограничники во время патрулирования заметили двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы.

«На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. В ходе преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте», – рассказали правоохранители.

Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором находились паспорт для выезда за границу и личные вещи.

Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК. Они осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы. Также допросили пограничников и свидетелей происшествия.

Следственные действия продолжаются.

Читайте также: Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ

Автор: Виктория Яковенко
