Убегал за границу: тело харьковчанина нашли с огнестрельным ранением – ГБР
В Одесской области погиб военнообязанный из Харькова, пытавшийся сбежать за границу, сообщает Государственное бюро расследований.
По предварительным данным, 1 сентября около 18:00 пограничники во время патрулирования заметили двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы.
«На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали. В ходе преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте», – рассказали правоохранители.
Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором находились паспорт для выезда за границу и личные вещи.
Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК. Они осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы. Также допросили пограничников и свидетелей происшествия.
Следственные действия продолжаются.
Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 11:37
