Тікав за кордон: тіло харків’янина знайшли з вогнепальним пораненням – ДБР

В Одеській області загинув військовозобов’язаний з Харкова, який намагався втекти за кордон, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За попередніми даними, 1 вересня близько 18:00 прикордонники під час патрулювання помітили двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови.

«На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці», – розповіли правоохоронці.

Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

Слідчі ДБР зареєстрували кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 ККУ. Вони оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Також допитали прикордонників та свідків події.

Наразі слідчі дії тривають.