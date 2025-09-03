Тікав за кордон: тіло харків’янина знайшли з вогнепальним пораненням – ДБР
В Одеській області загинув військовозобов’язаний з Харкова, який намагався втекти за кордон, повідомляє Державне бюро розслідувань.
За попередніми даними, 1 вересня близько 18:00 прикордонники під час патрулювання помітили двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови.
«На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці», – розповіли правоохоронці.
Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.
Слідчі ДБР зареєстрували кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 ККУ. Вони оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Також допитали прикордонників та свідків події.
Наразі слідчі дії тривають.
