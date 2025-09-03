Рассылал символику СССР в «Одноклассниках»: суд ждет поклонника РФ из Харькова

В Холодногорском суде Харькова будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в распространении материалов, в которых оправдывается агрессия РФ против Украины.

По данным облпрокуратуры, харьковчанин распространял пророссийские публикации в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники». Там он делился нарративами кремлевских пропагандистов и пытался представлять российских оккупантов героями.

«Кроме того, мужчина рассылал другим пользователям изображения с советской символикой — гербом СССР, пятиконечной звездой и георгиевской лентой», – добавили в прокуратуре.

Теперь любителя «русского мира» ждет суд – необходимые материалы прокуроры уже передали в суд.

«По факту распространения материалов с оправдыванием лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, а также символики коммунистического тоталитарного режима, совершенного с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 УК Украины)», – сообщили правоохранители.