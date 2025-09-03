Рассылал символику СССР в «Одноклассниках»: суд ждет поклонника РФ из Харькова
В Холодногорском суде Харькова будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в распространении материалов, в которых оправдывается агрессия РФ против Украины.
По данным облпрокуратуры, харьковчанин распространял пророссийские публикации в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники». Там он делился нарративами кремлевских пропагандистов и пытался представлять российских оккупантов героями.
«Кроме того, мужчина рассылал другим пользователям изображения с советской символикой — гербом СССР, пятиконечной звездой и георгиевской лентой», – добавили в прокуратуре.
Теперь любителя «русского мира» ждет суд – необходимые материалы прокуроры уже передали в суд.
«По факту распространения материалов с оправдыванием лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, а также символики коммунистического тоталитарного режима, совершенного с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 УК Украины)», – сообщили правоохранители.
Читайте также: Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: предатель, прокуратура, суд, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Рассылал символику СССР в «Одноклассниках»: суд ждет поклонника РФ из Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 14:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском суде Харькова будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в распространении материалов, в которых оправдывается агрессия РФ против Украины.".