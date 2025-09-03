Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Рассылал символику СССР в «Одноклассниках»: суд ждет поклонника РФ из Харькова

Происшествия 14:10   03.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Рассылал символику СССР в «Одноклассниках»: суд ждет поклонника РФ из Харькова

В Холодногорском суде Харькова будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в распространении материалов, в которых оправдывается агрессия РФ против Украины.

По данным облпрокуратуры, харьковчанин распространял пророссийские публикации в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники». Там он делился нарративами кремлевских пропагандистов и пытался представлять российских оккупантов героями.

«Кроме того, мужчина рассылал другим пользователям изображения с советской символикой — гербом СССР, пятиконечной звездой и георгиевской лентой», – добавили в прокуратуре.

Теперь любителя «русского мира» ждет суд – необходимые материалы прокуроры уже передали в суд.

«По факту распространения материалов с оправдыванием лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, а также символики коммунистического тоталитарного режима, совершенного с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 УК Украины)», – сообщили правоохранители.

Читайте также: Познакомилась с парнем на пляже, а он обокрал: короткая история общения

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
02.09.2025, 21:50
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
03.09.2025, 15:02
Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова
Что горожане просят Терехова установить в каждом парке Харькова
03.09.2025, 12:45
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
03.09.2025, 07:51
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов
Утечка газа произошла на Харьковщине из-за ударов российских дронов
03.09.2025, 14:58

Новости по теме:

11:50
Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд
17:42
Штурмовал позиции ВСУ: в Харькове будут судить предателя из Луганской области
15:40
Оправдывал РФ и навязывал любовь ко врагу местным: кого подозревают
14:00
Помогал россиянам грабить односельчан: житель Липцев сядет на 11 лет
10:30
Сорвать подготовку к отопительному сезону в Харькове – кто помогал врагу

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Рассылал символику СССР в «Одноклассниках»: суд ждет поклонника РФ из Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 14:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском суде Харькова будут судить 52-летнего мужчину. Его обвиняют в распространении материалов, в которых оправдывается агрессия РФ против Украины.".