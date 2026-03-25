Чи фіксують скупчення військ РФ на кордоні з Харківщиною, відповіли в ДПСУ

Українські оператори дронів, які діють на Харківщині, наразі не фіксують стягування російських сил до держкордону з метою посилення наступальних дій, розповів в етері нацмарафону начальник штабу прикордонної комендатури РУБпАК “Стрікс” із позивним “Хімік”.

“Ми трохи змінили хід війни за допомогою дронів. Просто на кордоні, як це було на початку повномасштабного вторгнення, фіксувати стягнення військ вже неможливо. Якщо воно фіксується, то одразу і знищується будь-якими засобами, починаючи з “мавіків” і закінчуючи вже великими дронами. Ми фіксуємо переміщення більше на глибині. Прямо по кордону немає ніякого великого переміщення. Є територія особового складу, є якісь підвози продукції, логістика і так далі, але скупчення на сьогоднішній день біля кордону на ділянці, за яку ми відповідаємо, немає», – поінформував Хімік.

За його словами, через посилення роботи українських безпілотників супротивник став обережнішим і менше рухається відкритою місцевістю. Захисники виявляють росіян за допомогою тепловізійних камер та власних лайфхаків.