Шпиталізували лише на папері: як у Харкові діяла «ухилянтська схема» – СБУ

Правоохоронці викрили у Харкові схему оформлення фіктивної інвалідності для ухилянтів. Підозрюють трьох мешканців міста.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігуранти – 67-річний харків’янин, 53-річний співробітник відомої гуманітарної організації та 45-річна керівниця підрозділу одного з закладів охорони здоров’я міста.

«Зловмисники пропонували військовозобов’язаним «допомогу» в отриманні групи інвалідності на підставі штучно створених медичних документів. Це надавало можливість отримати відстрочку від мобілізації та в подальшому виїхати за кордон», – зазначили в СБУ.

Зокрема, кажуть правоохоронці, фігуранти використовували особисті зв’язки у медзакладах та готували пакет підроблених документів, необхідний для ухвалення рішення експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи про встановлення групи інвалідності.

«Слідством встановлено, що лікування, яке мало передувати встановленню інвалідності, проводилося фіктивно. «Клієнтів» госпіталізовували до спеціалізованих установ лише на папері. Крім того, для видимості реального обстеження «замовникам» видавалися направлення на проходження усіх необхідних процедур. Зловмисники детально інструктували ухилянтів щодо поведінки під час проходження комісій, підготовували та передавали всю фейкову документацію до відповідних структур. Так їм вдалося налагодити роботу механізму з оформлення фіктивних неврологічних захворювань», – з’ясували правоохоронці.

Зокрема встановлено, що схема складалась з кількох етапів передачі грошових коштів та документів. Протягом року фігуранти забезпечили «клієнту» дві фіктивні госпіталізації та повний пакет фіктивних документів. На підставі штучно створеної медичної історії чоловіку встановили необхідну групу інвалідності.

За це фігуранти отримали 18 500 доларів, розповіли в СБУ.

Правоохоронці провели 15 обшуків вдома та в службових кабінетах фігурантів. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, медичну документацію щодо захворювань та оформлення груп інвалідності.

Трьом харків’янам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує вісім років тюрми.