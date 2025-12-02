«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, что на данный момент весь город полностью обеспечен водой, проблем с подачей водоснабжения нет.

«Ситуация очень напряженная и очень было повреждено оборудование. Это были целенаправленные атаки на те места, из которых мы берем воду. Но сегодня вода поставляется в полном объеме во все дома Харькова», – констатировал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Отвечая на вопрос ведущей, изменилась ли динамика обстрелов Харькова, Терехов отметил, что ее и вовсе не существует, а каждый месяц не похож на предыдущий.

«Бывает менее спокойно, бывает очень неспокойно, очень много обстрелов бывает. Поэтому еще раз хочу напомнить, что нет никакой логики у нашего врага. Поэтому еще раз хочу обратиться к харьковчанам, которые находятся в городе Харькове, чтобы они были очень осторожными, прослушивались к воздушным тревогам», – добавил мэр.

Напомним, в связи с технологическими переподключениями систем водоснабжения, которые стало необходимо провести после вражеских обстрелов энергообъектов области, в Харькове ночью временно прекращали подачу водоснабжения.