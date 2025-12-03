Вночі у Харкові сталася ДТП: ймовірно п’яного водія знайшли неподалік
Сьогодні, 3 грудня, вночі копи отримали виклик про аварію на проспекті Науки, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Заявник розповів правоохоронцям, що водій авто Mitsubishi в’їхав у паркан, а потім поїхав з місця пригоди.
«Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили неподалік схожий автомобіль з ознаками ДТП та його водія. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили патрульні.
Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
Ці матеріали передадуть до суду.
Нагадаємо, близько 20:00 2 грудня на проспекті Аерокосмічному зіткнулися авто Volkswagen Jetta та трамвай. Внаслідок ДТП зайнялися легковик та передня частина громадського транспорту. Інформація про постраждалих не надходила, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області.
Читайте також: ДТП у Харкові: водій збив літню жінку, коли та переходила проспект
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, новини Харкова, пьяный водитель;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вночі у Харкові сталася ДТП: ймовірно п’яного водія знайшли неподалік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 13:43;