Вночі у Харкові сталася ДТП: ймовірно п’яного водія знайшли неподалік

Сьогодні, 3 грудня, вночі копи отримали виклик про аварію на проспекті Науки, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Заявник розповів правоохоронцям, що водій авто Mitsubishi в’їхав у паркан, а потім поїхав з місця пригоди.

«Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили неподалік схожий автомобіль з ознаками ДТП та його водія. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили патрульні.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, близько 20:00 2 грудня на проспекті Аерокосмічному зіткнулися авто Volkswagen Jetta та трамвай. Внаслідок ДТП зайнялися легковик та передня частина громадського транспорту. Інформація про постраждалих не надходила, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області.