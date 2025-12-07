Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Аварія, в якій загинув пішохід, сталася у Харкові близько 23:30 6 грудня.
За попередніми даними, 20-річний водій легковика BMW рухався по Аерокосмічному проспекту в напрямку вулиці Зернової й скоїв наїзд на чоловіка, коли той переходив дорогу, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході. Від травм 40-річний чоловік помер на місці.
Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Досудове розслідування триває.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 3 грудня копи отримали виклик про аварію на проспекті Науки. Водій авто Mitsubishi в’їхав у паркан, а потім втік з місця події.
Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, новини Харкова;
