Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові

Аварія, в якій загинув пішохід, сталася у Харкові близько 23:30 6 грудня.

За попередніми даними, 20-річний водій легковика BMW рухався по Аерокосмічному проспекту в напрямку вулиці Зернової й скоїв наїзд на чоловіка, коли той переходив дорогу, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході. Від травм 40-річний чоловік помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Досудове розслідування триває.

