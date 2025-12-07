Live

Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові

Події 14:48   07.12.2025
Олена Нагорна
Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Аварія, в якій загинув пішохід, сталася у Харкові близько 23:30 6 грудня.

За попередніми даними, 20-річний водій легковика BMW рухався по Аерокосмічному проспекту в напрямку вулиці Зернової й скоїв наїзд на чоловіка, коли той переходив дорогу, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході. Від травм 40-річний чоловік помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Досудове розслідування триває.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 3 грудня копи отримали виклик про аварію на проспекті Науки. Водій авто Mitsubishi в’їхав у паркан, а потім втік з місця події.

Читайте також: Удару завдано по дамбі Печенізького водосховища: рух нею припинений

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Удари по Вовчанській громаді й Куп’янщині: двоє загинули, восьмеро постраждали
Удари по Вовчанській громаді й Куп’янщині: двоє загинули, восьмеро постраждали
07.12.2025, 15:14
Крім дамби в Печенігах зруйнований міст у Старому Салтові: як об’їхати
Крім дамби в Печенігах зруйнований міст у Старому Салтові: як об’їхати
07.12.2025, 13:39
Удару завдано по греблі Печенізького водосховища: рух по ній припинений
Удару завдано по греблі Печенізького водосховища: рух по ній припинений
07.12.2025, 12:32
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов
06.12.2025, 14:23
«Харків живе, а не виживає», – Терехов про роль місцевого самоврядування
«Харків живе, а не виживає», – Терехов про роль місцевого самоврядування
07.12.2025, 14:04
Сьогодні 7 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 грудня 2025: яке свято та день в історії
07.12.2025, 06:00

Новини за темою:

03.12.2025
Вночі у Харкові сталася ДТП: ймовірно п’яного водія знайшли неподалік
02.12.2025
Зіткнулися трамвай та іномарка – пожежа спалахнула на проспекті в Харкові 📹
02.12.2025
ДТП у Харкові: водій збив літню жінку, коли та переходила проспект
02.12.2025
Вранці у Харкові збили жінку: потерпіла – у лікарні (фото)
01.12.2025
Постраждали троє людей: аварія з тролейбусом сталася вранці у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 14:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія, в якій загинув пішохід, сталася у Харкові близько 23:30 6 грудня.".