Live

В ДТП на Харьковщине стали чаще травмироваться пешеходы: названы опасные дни

Общество 13:50   10.12.2025
Виктория Яковенко
В ДТП на Харьковщине стали чаще травмироваться пешеходы: названы опасные дни Фото: ГУНП в Харьковской области

В ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, за 11 месяцев 2025 года на Харьковщине зарегистрировали 2567 аварий, из которых 643 — с пострадавшими. В результате ДТП погиб 101 человек, а 808 граждан получили травмы разной степени.

«Больше всего дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в прошлом месяце произошло по причине нарушения скорости движения и несоблюдения безопасной дистанции. Среди других основных факторов ДТП с пострадавшими полицейские отметили выезд на полосу встречного движения. Также значительное количество аварий произошло в результате столкновения и наезда на пешеходов», — информируют полицейские.

И добавляют: наибольшее количество аварий с погибшими или травмированными происходили в субботу и воскресенье.

«Согласно анализу полицейских в течение отчетного периода увеличилось количество автопроисшествий с пострадавшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли 23 пешехода, 62 — получили травмы разной степени», — рассказали в полиции.

аварии на Харьковщине в ноябре
Фото: ГУНП в Харьковской области
аварии на Харьковщине в ноябре
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, 6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Мужчина не дошел домой 300 метров.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 10 декабря: удар по учебному заведению, снег
Новости Харькова – главное 10 декабря: удар по учебному заведению, снег
10.12.2025, 13:52
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
09.12.2025, 19:45
Первый снег в Харькове: с ним борются коммунальщики и спецтехника(фото)
Первый снег в Харькове: с ним борются коммунальщики и спецтехника(фото)
10.12.2025, 09:05
В ДТП на Харьковщине стали чаще травмироваться пешеходы: названы опасные дни
В ДТП на Харьковщине стали чаще травмироваться пешеходы: названы опасные дни
10.12.2025, 13:50

Новости по теме:

08.12.2025
В Харькове водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП: полиция ищет свидетелей
07.12.2025
Смертельное ДТП произошло на проспекте Аэрокосмическом в Харькове
03.12.2025
Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку
02.12.2025
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
02.12.2025
ДТП в Харькове: водитель сбил пожилую женщину, когда та переходила проспект


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В ДТП на Харьковщине стали чаще травмироваться пешеходы: названы опасные дни», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 13:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".