В ДТП на Харьковщине стали чаще травмироваться пешеходы: названы опасные дни
В ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, за 11 месяцев 2025 года на Харьковщине зарегистрировали 2567 аварий, из которых 643 — с пострадавшими. В результате ДТП погиб 101 человек, а 808 граждан получили травмы разной степени.
«Больше всего дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в прошлом месяце произошло по причине нарушения скорости движения и несоблюдения безопасной дистанции. Среди других основных факторов ДТП с пострадавшими полицейские отметили выезд на полосу встречного движения. Также значительное количество аварий произошло в результате столкновения и наезда на пешеходов», — информируют полицейские.
И добавляют: наибольшее количество аварий с погибшими или травмированными происходили в субботу и воскресенье.
«Согласно анализу полицейских в течение отчетного периода увеличилось количество автопроисшествий с пострадавшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли 23 пешехода, 62 — получили травмы разной степени», — рассказали в полиции.
Напомним, 6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Мужчина не дошел домой 300 метров.
