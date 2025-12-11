На Харьковщине сбили пешехода: водитель покинул место ДТП, нашли ли его
Авария, в результате которой пострадал 60-летний мужчина, произошла в Богодухове вечером 10 декабря, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Водитель автомобиля Lexus наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали правоохранители.
Пострадавшего 60-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали с многочисленными травмами.
Полицейские установили, что к аварии причастен 30-летний водитель.
«Двигаясь по проезжей части, он не учел дорожную обстановку и совершил наезд на пешехода», — выяснили в полиции.
Автомобиль копы изъяли и поместили на площадку временного содержания. Информацию о ДТП внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Напомним, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, наибольшее количество аварий с погибшими или травмированными происходило в субботу и воскресенье. Согласно анализу полицейских, увеличилось количество ДТП с пострадавшими с участием пешеходов.
Читайте также: Оккупанты убили мужчину на Харьковщине, рядом оставили «ждуна»
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине сбили пешехода: водитель покинул место ДТП, нашли ли его», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 13:14;