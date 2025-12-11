Live

На Харьковщине сбили пешехода: водитель покинул место ДТП, нашли ли его

Общество 13:14   11.12.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине сбили пешехода: водитель покинул место ДТП, нашли ли его Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария, в результате которой пострадал 60-летний мужчина, произошла в Богодухове вечером 10 декабря, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Водитель автомобиля Lexus наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали правоохранители.

Пострадавшего 60-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали с многочисленными травмами.

Полицейские установили, что к аварии причастен 30-летний водитель.

«Двигаясь по проезжей части, он не учел дорожную обстановку и совершил наезд на пешехода», — выяснили в полиции.

Автомобиль копы изъяли и поместили на площадку временного содержания. Информацию о ДТП внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

авария в Богодухове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, наибольшее количество аварий с погибшими или травмированными происходило в субботу и воскресенье. Согласно анализу полицейских, увеличилось количество ДТП с пострадавшими с участием пешеходов.

Оккупанты убили мужчину на Харьковщине, рядом оставили «ждуна»

Автор: Виктория Яковенко
