Спалив живцем співмешканку: житель Харківщини сяде у тюрму на 12 років
Вирок отримав мешканець Лозівщини. У суді правоохоронці довели, що чоловік спалив живцем свою співмешканку.
Трагедія сталася в селі Башилівка у грудні 2024 року, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Вдома між парою виникла сварка.
«Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив пляшку з бензином і вилив його на одяг жінки, після чого — підпалив. Спочатку зайнявся одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Жінку було ушпиталено до лікарні в тяжкому стані. Від отриманих опіків вона померла», – розповіли правоохоронці.
Чоловіка затримали. Під час обшуку у нього виявили канабіс, який фігурант зірвав на кладовищі, а згодом — висушив і перетер у домашніх умовах для подальшого вживання, зазначили у прокуратурі.
Суд врахував, що чоловік намагався погасити полум’я, врятувати потерпілу та викликав на допомогу сусідів. Правоохоронці кажуть: він активно сприяв розслідуванню та розповів про всі обставини.
Його визнали винним в умисному вбивстві та незаконному зберіганні наркотичних засобів. Він проведе у тюрмі 12 років.
12 Грудня 2025 в 16:20