Спалив живцем співмешканку: житель Харківщини сяде у тюрму на 12 років

Суспільство 16:20   12.12.2025
Вікторія Яковенко
Спалив живцем співмешканку: житель Харківщини сяде у тюрму на 12 років Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав мешканець Лозівщини. У суді правоохоронці довели, що чоловік спалив живцем свою співмешканку.

Трагедія сталася в селі Башилівка у грудні 2024 року, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Вдома між парою виникла сварка.

«Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив пляшку з бензином і вилив його на одяг жінки, після чого — підпалив. Спочатку зайнявся одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Жінку було ушпиталено до лікарні в тяжкому стані. Від отриманих опіків вона померла», – розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали. Під час обшуку у нього виявили канабіс, який фігурант зірвав на кладовищі, а згодом — висушив і перетер у домашніх умовах для подальшого вживання, зазначили у прокуратурі.

Суд врахував, що чоловік намагався погасити полум’я, врятувати потерпілу та викликав на допомогу сусідів. Правоохоронці кажуть: він активно сприяв розслідуванню та розповів про всі обставини.

Його визнали винним в умисному вбивстві та незаконному зберіганні наркотичних засобів. Він проведе у тюрмі 12 років.

сжег женщину на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
сжег женщину на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Новини за темою:



