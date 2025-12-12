«Не отличаемся от всей Украины» — Терехов о ситуации со светом в Харькове

В Харькове применяют графики отключения света, иногда бывают и аварийные отключения, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Что касается графиков отключений, то мы не отличаемся от всей Украины. Это зависит от специалистов «Харьковоблэнерго» и «Укрэнерго». Только они знают, какие есть возможности и мощности, какая генерация в стране, чтобы запитывать или отключать определенные районы Харькова. Что касается энергоострова, не могу говорить все технические возможности и принятые решения, но если бы не было этого энергоострова, то блэкаутов в Харькове было бы гораздо больше», — подчеркнул городской голова.

Он также ответил на вопрос ведущей: «Как выглядит сейчас децентрализация в Харькове».

«Мы идем по планам. Да, конечно, нехватка средств не позволяет нам все сразу сделать, чтобы сделать полную систему децентрализации. Да, это определенное время, но мы идем по тому пути – децентрализация телопоснабжения и водоснабжения. Что касается теплоснабжения, мы устанавливаем и БМК, и когенерацию, чтобы дифференцировать систему теплоснабжения», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»