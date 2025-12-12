Live

Не відрізняємось від всієї України – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові

Записано 13:01   12.12.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові застосовують графіки відключень світла, іноді бувають й аварійні відключення, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Що стосується графіків відключень, то ми не відрізняємось від всієї України. Це залежить від спеціалістів «Харківобленерго» і «Укренерго». Тільки вони знають, які є можливості і потужності, яка є генерація в країні, щоб заживлювати чи відключати певні райони Харкова. Що стосується енергоострова, не можу казати всі технічні можливості та рішення, що були прийняті, але якщо б не було цього енергоострова, то блекаутів у Харкові було б набагато більше», – підкреслив міський голова.

Він також відповів на запитання ведучої: «Який вигляд наразі має децентралізація у Харкові».

«Ми йдемо по планах. Так, звісно, брак коштів не дозволяє нам усе одразу зробити, щоб зробити повну систему децентралізації. Так, це певний час, але ми йдемо тим шляхом – децентралізація теплопостачання та водопостачання. Що стосується теплопостачання, ми встановлюємо і БМК, і когенерації, щоб ми диференціювали систему теплопостачання», – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Автор: Вікторія Яковенко
